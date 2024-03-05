Надто дорога іграшка: чому розхвалений Росією танк "Армата" не здатен воювати
У Росії визнали, що розпіарений танк "Армата" не з'явиться у війні проти України. Раніше він продемонстрував свої можливості на параді у Москві, просто заглухнувши посеред площі.
Військовий експерт Владислав Селезньов зауважив 24 Каналу, що "новітній танк" Т-14 "Армата" надто дорого коштує росіянам.
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На що насправді здатен танк "Армата"
Селезньов нагадав, що немає жодного підтвердженого випадку бойового застосування Т-14 "Армата". Тобто це танк для парадів, до того ж не завжди він може вправно проїхати хоча б декілька кілометрів.
Часто-густо він може заглухнути посеред Червоної площі, таке бувало в його відносно короткій історії,
– сказав військовий експерт.
Він зауважив, що росіяни дуже часто створювали ілюзію неймовірної потужності власної армії, зокрема й завдяки "мультикам", які демонстрував світові російський диктатор Владімір Путін. Але реальність показує, що ситуація на полі бою не завжди відповідає тому, що поширюють кремлівські пропагандисти.
Чому танк "Армата" не воює в Україні
Військовий експерт зауважив, що один із російських чиновників, які відповідають за будівництво такого типу танків, заявив, що "Армата" – надто дорога.
Така собі іграшка. Це цікаво, дуже дороговартісно, щоб погрожувати всьому світу,
– заявив Селезньов.
Тому, додав він, росіянам краще виготовляти Т-90, який значно дешевший, але не менш ефективний. А Путін використовує блеф, щоб чинити тиск на багатьох світових лідерів. І лише ЗСУ систематично спростовують його брехливі заяви та демонструють, що російську армію можливо й потрібно нищити.
Втрати Росії у війні: останні новини
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на полі бою понад 56 тисяч одиниць техніки, зокрема, 6657 танків. Втрати особового складу ворожого війська вже перевищили 419 тисяч.
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