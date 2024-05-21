"Диво техніки": у Нацгвардії показали, як знищили танк-сарай на Лиманському напрямку
Джерело:Нацгвардія України
Українські захисники кожного дня знищують техніку російських окупантів. Так, на Лиманському напрямку нацгвардійцям вдалось ліквідувати танк-сарай ворога.
У вівторок вранці, 21 травня, у Національній гвардії України поділилися кадрами знищення танка загарбників. Там жартома назвали техніку "черговим дивом" російської армії.
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Нацгвардія знищила танк-сарай ворога
Розташоване місто Лиман, у районі якого ліквідували російський танк, у Донецькій області, а саме – упритул до лінії фронту. Завдячувати успішній операції ми маємо бійцям 2 батальйону бригади "Рубіж" НГУ.
Знищили танк-сарай на Лиманському напрямку. Чергове диво російської техніки рухалося в напрямку українських позицій на лиманському напрямку і було швидко підсмажене,
– йдеться у повідомленні.
Танки-сараї – це відповідна техніка, що додатково захищена конструкціями, які повністю прикривають машину від атак FPV-дронів. Аналітики Defense Express констатують, що такі зразки активно множаться в російській армії.
Українські бійці покази, як знищили танк-сарай: дивіться відео НГУ
Російсько-українська війна: останнє
- Значні втрати окупантів. Українські захисники продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. За останній звітний період, ворожі сили втратили 1380 солдатів та значну кількість військової техніки, зокрема танки, бронемашини та артилерійські системи. Загальні втрати противника з початку війни продовжують зростати, що свідчить про ефективність українського опору.
- Стабілізація на Харківщині. Попри складну ситуацію в Харківській області, Сили оборони України змогли стабілізувати фронт. Вовчанськ залишається однією з ключових точок протистояння, де українські військові успішно протидіють спробам ворога прорвати оборону та використовують контрзаходи проти наземних та авіаційних атак.
- Активність ворожої авіації. Російські окупанти не припиняють використовувати авіацію для завдання ударів по цивільних об'єктах та позиціях українських військ. За даними речника "Хортиці", ворог активно застосовує ракетно-бомбові удари, що створює додаткові виклики для оборонців.
- Бої на Харківському напрямку. На Харківському напрямку тривають бойові дії. За останній день відбулося 83 атаки, а кількість зіткнень з ворогом зменшилася порівняно з попереднім днем. Ворог продовжує концентрувати зусилля на певних напрямках, але українські захисники тримають оборону.