Горить усе, – Буданов прокоментував російські заяви про "диво-зброю" на фронті

Російська пропаганда неодноразово розхвалювала танк Т-14 "Армата", яка буцімто знищує на фронті абсолютно все. Однак цю "диво-зброю" окупанти так і не наважилися випустити на поле бою.

Про це під час конференції "Ялтинської європейської стратегії" розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він зазначив, що танк Т-14 "Армата" росіяни не застосували на полі бою в Україні жодного разу, передає 24 Канал.

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Очільник ГУР МО зазначив, що було кілька випадків, коли росіяни застосовували бронетранспортери типу "Бумеранг". Він наголосив, що їхні рештки можна побачити на фронті, адже вони всі згоріли.

Думаю, що Т-14, коли (росіяни – 24 Канал) зрозуміли, що може бути руйнівний ефект для подальшої експортної привабливості цієї машини, так і не запустили на фронт,

– підкреслив Буданов.

Водночас він спростував заяви російської пропаганди про те, що існує "диво-техніка", яку не може знищити наша армія. Буданов зазначив, що "горить насправді все".

Він також розповів, що на полі бою в Україні згоріло дуже багато російських танків Т-90. Це одна з останніх розробок армії окупантів.

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