Горить усе, – Буданов прокоментував російські заяви про "диво-зброю" на фронті
Російська пропаганда неодноразово розхвалювала танк Т-14 "Армата", яка буцімто знищує на фронті абсолютно все. Однак цю "диво-зброю" окупанти так і не наважилися випустити на поле бою.
Про це під час конференції "Ялтинської європейської стратегії" розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він зазначив, що танк Т-14 "Армата" росіяни не застосували на полі бою в Україні жодного разу, передає 24 Канал.
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Що сказав Буданов про іншу "диво-зброю" Росії
Очільник ГУР МО зазначив, що було кілька випадків, коли росіяни застосовували бронетранспортери типу "Бумеранг". Він наголосив, що їхні рештки можна побачити на фронті, адже вони всі згоріли.
Думаю, що Т-14, коли (росіяни – 24 Канал) зрозуміли, що може бути руйнівний ефект для подальшої експортної привабливості цієї машини, так і не запустили на фронт,
– підкреслив Буданов.
Водночас він спростував заяви російської пропаганди про те, що існує "диво-техніка", яку не може знищити наша армія. Буданов зазначив, що "горить насправді все".
Він також розповів, що на полі бою в Україні згоріло дуже багато російських танків Т-90. Це одна з останніх розробок армії окупантів.
Буданов розповів про нову тактику російської армії
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що російська армія почала застосовувати нову тактику для боротьби проти наших солдатів на фронті. Зокрема, тепер окупанти копіюють дії Збройних Сил нашої держави.
- Він зазначив, що це проявляється в тому, що росіяни перейшли на масове виробництво дронів і безпілотників. Крім цього, вони постійно адаптуються й намагаються покращити ситуацію на фронті.
- До того ж Буданов зазначив, що російсько-українська війна є першою, де застосовують абсолютно всі типи озброєння, наявні на сьогодні. Зокрема, це починається від підводних човнів і до стратегічних бомбардувальників.
- Очільник ГУР МО також поділився своєю думкою щодо термінів війни Росії проти України. Він не вважає, що війна в Україні буде довготривалою.