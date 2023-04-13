У США помітили трофейний російський танк Т-90А: як там опинився – невідомо

У Сполучених Штатах 13 квітня помітили російський танк Т-90А. Він був захоплений Силами оборони України у 2022 році.

Фото танку з'явилося у мережі. Для чого його привезли до США – наразі невідомо, повідомляє 24 Канал.

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Т-90А у США: як танк опинився за океаном

Танк Т-90А помітив житель штату Луїзіана та опублікував відповідні фото на розважальній платформі Reddit. На знімках видно, що бойова машина розміщена на платформі, яка призначена для транспортування техніки.

Інформаційний портал Тиск повідомив у телеграмі, що цей танк належав 27 окремій гвардійській мотострілецькій бригаді збройних сил Росії, яка й досі бере участь у повномасштабній війні проти України. Цей танк 25 вересня 2022 року захопила 92 окрема механізована бригада ЗСУ в селі Курилівка, що на Харківщині.

Як трофейний танк потрапив до США, наразі невідомо. Однак у мережі припустили, що він стане експонатом на виставці знищеної та захопленої російської військової техніки, яку планують влаштувати в Сполучених Штатах.

Танк Т-90А у Сполучених Штатах / Фото Reddit

Металобрухт Росії: чим атакують росіяни

Російські солдати вже почали знімати зі зберігання старі зразки танків, зокрема Т-54 та Т-55. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що ці танки ще Прагу захоплювали.

Аналітики проєкту Oryx заявили, що російські загарбники у війні проти України втратили вже понад 10 тисяч одиниць військової техніки. Водночас українські захисники втратили втричі менше озброєння, ніж окупанти.

Т-90А — модифікація основного російського танку Т-90 з потужністю 1 тисяча кінських сил та поліпшеним тепловізійним обладнанням. Також на нього була встановлена ​​зварена башта з динамічним захистом проти бронебійного підкаліберного снаряда. Серійне виробництво Т-90 під індексом А тривало з 2004 по 2011 роки.