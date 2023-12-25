В Індійському океані атакували цивільний танкер: США звинуватили в інциденті Іран
Джерело:Bloomberg
В Індійському океані 23 грудня невідомий дрон напав на танкер Chem Pluto. Це судно перевозило хімікати за понад 370 кілометрів від узбережжя Індії.
Зрештою у Міністерстві оборони США зазначили, що виявили ту сторону, яка могла, ймовірно, атакувати судно. За даними Пентагону, за інцидентом міг стояти Іран.
Цікаво Єменські хусити з гелікоптера захопили судно у Червоному морі: опубліковано відео нападу
США звинуватили Іран в атаці на судно Chem Pluto
Згідно із заявою Пентагону, Іран здійснив атаку безпілотника на танкер біля узбережжя Індії. Цільове судно, голландський танкер Chem Pluto під прапором Ліберії, було вражено приблизно у 200 морських милях (приблизно 370 кілометрів) від берегової лінії Індії. На щастя, в результаті інциденту немає повідомлень про жертви чи постраждалих.
За словами журналістів Bloomberg, ці звинувачення ще більше погіршують і без того напружені відносини між Сполученими Штатами та Іраном. Так, раніше Вашингтон звинуватив Тегеран у відповідальності за серію атак на кораблі в Червоному морі, нібито організованих повстанцями-хуситами в Ємені.
Тоді хусити наголошували, що подібні атаки триватимуть, поки Ізраїль не припинить свою участь у конфлікті в Газі, який значно дестабілізував регіон Близького Сходу.
Важливо відзначити, що територія Близького Сходу відіграє вирішальну роль у сприянні близько 12% світової морської торгівлі.
Раніше хусити з Ємену захопили судно у Червоному морі
- Біля узбережжя Ємену 19 листопада група озброєних осіб захопила цивільне судно Central Park, на борту якого перебувала команда з 22 осіб. За попередніми даними, виконавцями цього агресивного акту можуть бути єменські хусити.
- До цієї події єменські хусити взяли на себе відповідальність за напад на корабель, який, як вважають, був пов'язаний з Ізраїлем. Однак подальше розслідування показало, що судно, яке йшло під прапором Багамських островів, насправді належало громадянину Ізраїлю та іншому власнику.
- Крім того, у Червоному морі 3 грудня під атаку дронів потрапили американське військове судно USS Carney та кілька комерційних кораблів. Відповідальність за атаку також взяли на себе єменські хусити, чомусь назвавши ці кораблі "ізраїльськими".