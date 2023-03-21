У США анонсували пришвидшене постачання танків Abrams Україні

Україна зможе отримати танки Abrams трохи швидше, ніж очікували спочатку. У США заявили, що знайшли можливість прискорити постачання озброєння.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі телеканалу MSNBC. Він говорить, що США вже працюють у цьому напрямку.

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Україна зможе отримати танки раніше

За словами Кірбі, США знайшли можливість пришвидшити процес надходження Abrams в Україну. Для цього необхідно внести деякі зміни в процес постачання.

Ми працюємо над цим,

– лаконічно прокоментував Кірбі.

Окрім того, Associated Press пише, що пришвидшити отримання танків можна лише одним способом – відправити в Україну старішу модель. Таким чином Пентагон зможе значно скоротити строк доставки. Таку інформацію виданню повідомили на анонімній основі офіційні особи, оскільки план ще не оприлюднили.

За попередніми розрахунками, США знадобилося б близько одного чи двох років, аби виготовити й відправити в Україну 31 новий танк M1A2 Abrams. Натомість у Пентагоні вважають, що можна відправити старішу версію – M1A1.

Ці танки вже відремонтовані й стоять на складах армії. Їх доставка у зону бойових дій займе близько 8 – 10 місяців. До того ж ці танки простіші в управлінні, тож ЗСУ зможуть швидше їх опанувати.

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