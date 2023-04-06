США назвали терміни, коли зможуть передати танки Abrams Україні

У США планують передати Збройним силам України танки Abrams. Однак конкретних дат поки не називають.

Про це розповіла заступниця офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу. Вона зазначила, що танки мають відправити до кінця поточного року.

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Точних дат немає, але планують відправити до кінця цього року

Іноземні партнери передають Україні зброю та техніку, щоб ЗСУ мали змогу вигнати ворога з рідних земель. Зокрема, США мають відправити танки Abrams.

Щоправда, наразі ще невідомо, коли саме Україна отримає їх. Заступниця офіційного представника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх зазначає, що це має статися до кінця 2023 року.

Підготовка (українських захисників – 24 Канал) ще не розпочалася. Наша мета – доставити їх (танки Abrams – 24 Канал) в Україну до кінця року, але це єдині терміни, які я можу назвати прямо зараз,

– сказала Сабріна Сінгх.

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