Українці вчаться на танках Abrams: у Пентагоні назвали терміни закінчення навчання

Українські військові можуть завершити навчання на танках Abrams до кінця цього літа. На це розраховують у Пентагоні.

Зазначається, що закінчення навчань приблизно збігатиметься з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams Україні від США. Про це заявив представник Пентагону.

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Коли закінчиться навчання українських військових на танках Abrams

За словами представника Пентагону, українські військові завершать навчання на танках Abrams до кінця літа. Закінчення навчань приблизно збігатиметься з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams Україні.

Зараз наші військові тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, а обіцяні Abrams перебувають на ремонті. Так, 200 українців проходять третій тиждень навчань з 12-тижневого плану підготовки.

Українські захисники відпрацьовують індивідуальні навички, а згодом перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів.



Що відомо про танки Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Танк Abrams має низку модифікацій, найсучаснішою з яких є M1A2 SEPv3, яка оснащена бронею нового покоління NGAP й оновленим обладнанням зв'язку та програмного забезпечення й може використовувати снаряди повітряного підриву. Також ця модифікація отримала комплекс активного захисту Trophy для знищення ворожих снарядів на підльоті.

Abrams для України