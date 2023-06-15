Українці вчаться на танках Abrams: у Пентагоні назвали терміни закінчення навчання
Джерело:CBS News
Українські військові можуть завершити навчання на танках Abrams до кінця цього літа. На це розраховують у Пентагоні.
Зазначається, що закінчення навчань приблизно збігатиметься з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams Україні від США. Про це заявив представник Пентагону.
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Коли закінчиться навчання українських військових на танках Abrams
За словами представника Пентагону, українські військові завершать навчання на танках Abrams до кінця літа. Закінчення навчань приблизно збігатиметься з очікуваною осінньою поставкою 31 танка M1A1 Abrams Україні.
Зараз наші військові тренуються в Німеччині на спеціально обладнаних танках, а обіцяні Abrams перебувають на ремонті. Так, 200 українців проходять третій тиждень навчань з 12-тижневого плану підготовки.
Українські захисники відпрацьовують індивідуальні навички, а згодом перейдуть до тренувань у складі різних підрозділів.
Що відомо про танки Abrams / Інфографіка 24 Каналу
Abrams для України
- У травні 2023 року у Німеччину прибув 31 навчальний американський танк Abrams.
- Вже наприкінці травня у Німеччині близько 400 військовослужбовців ЗСУ почали навчання на американських танках M1 Abrams. Очікується, що навчання триватиме близько 10 – 12 тижнів.
- Відомо, що близько 200 військовослужбовців будуть навчатися стріляти та управляти танками, інша частина – обслуговувати.
- Навчання триває у Німеччині на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі.