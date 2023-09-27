Радянський Т-72 не має шансів: які завдання виконуватимуть танки Abrams в Україні
У понеділок, 25 вересня, зі Сполучених Штатів до України надійшла партія танків Abrams, повідомив президент Володимир Зеленський. Попередньо, до нашої держави наразі доставлено близько 31 танка Abrams.
Американські Abrams – це захищені та рухливі танки із потужним озброєнням. Військовий експерт Петро Черник пояснив 24 Каналу, які завдання на полі бою виконуватимуть танки.
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Як Abrams допоможуть ЗСУ
Танки Abrams допоможуть українським захисникам у кількох аспектах:
- підсилять танкові роти в окремих локаціях;
- забезпечать кращий бронезахист для піхоти;
- допоможуть винищити все, куди поцілить танк.
А танк може прицілитися в будь-яку одиницю бронетехніки, автомобільної техніки, міномети, які завдають ударів із трьох кілометрів. Також у вогневі точки. Це така собі броньована бойова артилерія на гусеничній основі,
– наголосив військовий експерт.
Проте 31 Abrams навряд чи допоможе Силам оборони прорвати лінії оборони противника. Адже для цього потрібна велика кількість техніки, хоча б одна дивізія танків – це понад 300 одиниць.
Чи може Україна отримати додаткові одиниці Abrams
Проте, імовірно, 31 танк надали Україні для тестування й згодом наша держава отримає додаткову кількість техніки. Як-от було із ЗРК Patriot, який Україні надавали поступово.
Черник розповів, які завдання виконуватимуть танки Abrams в Україні: дивитися відео
Цілком допускаю, що зараз йде апробація, щоб зрозуміти, як ці танки працюватимуть та як себе покажуть. Мали б показати себе дуже добре. Адже я бачив роботу цього танку по радянському Т-72 в Іраку. Тому в Т-72 немає жодних шансів проти Abrams,
– зауважив Петро Черник.
І також додав, що танки Abrams обов'язково виконають головну роботу в Україні. Адже такої потужної танкової коаліції, яка наразі є в Україні, світ не бачив з часів Другої світової війни.
Що відомо про надання Україні танків Abrams
- Президент України повідомив, що перша партія танків Abrams уже надійшла в Україну. Володимир Зеленський провів нараду 25 вересня. На ній міністр оборони Рустем Умєров прозвітував про зброю від західних союзників.
- Про те, що наша держава отримає Abrams, сказав Джо Байден у п'ятницю, 22 вересня. Це мало статися "згідно з графіком", танки обіцяли наступного тижня. А вийшло, що їх надали чи не достроково, уже в понеділок. Хоча так, суто технічно понеділок і є наступним тижнем.
- За словами голови ГУР Кирила Буданова, Україна не може бездумно посилати в бій новітні західні танки, бо це призведе до швидкого їх знищення. Наші воїни будуть використовувати Abrams лише у продуманих конкретних операціях.