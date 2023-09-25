Танкові напрямки для наступу: як ЗСУ зможуть найефективніше використовувати Abrams

США надали Україні танки Abrams і вони вже прибули до нашої країни й готуються до залучання до бойових дій на фронті. Проте вони будуть використовуватись у гарно спланованих, проривних операціях.

Військовий експерт, екскомандувач Аеромобільних військ України Іван Якубець розповів 24 Каналу, що насамперед важливо оцінювати місцевість, на якій будуть застосовуватись ці танки.

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Україна має отримати 31 танк Abrams

На Півдні України – від ріки Дніпро до ріки Сіверський Донець – тільки в частині Запорізької та Херсонської областей є танкові напрямки для наступу.

А від Мар'їнки вздовж лінії фронту на Північний Схід вже складно використовувати танки, оскільки там дуже урбанізована місцевість. Міста розрослись, зливаються одне з одним. І там немає простору для пересування танків. Це буде вливати на якість використання Abrams в цьому регіоні,

– наголосив військовий експерт.

Україна має отримати 31 танк Abrams – це батальйон, який може просунутись на 5 – 7 кілометрів на якомусь напрямку. Проте це має бути танкодоступна місцевість. А якщо вона урбанізована та перекрита населеними пунктами, танкам там не можна буде виконувати бойові завдання.

Водночас на Сході – в районі Куп'янська, Сватового мається місцевість, де можна використовувати танки Abrams більш успішно,

– підкреслив Якубець.

Що відомо про танки Abrams / Інфографіка 24 Каналу

Військовий експерт оцінив, на яких напрямках фронту можна використовувати танки Abrams: дивіться відео

Потрібен фланговий удар

Зараз, коли українські сили проводять наступальні дії у напрямку Роботиного, Вербового та Токмака, прориваючи лінії оборони противника, використовувати техніку не дуже ефективно з військової точки зору.

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А для того, щоб дії ЗСУ були більш ефективними, а російська армія втратила здатність до оборони своїх ліній, потрібен фланговий удар для дестабілізації оперативної зони оборони "коридору" на Крим, який захопив ворог.

Це можна зробити через Херсонський напрямок, а саме висадити український десант на північно-західному узбережжі окупованого півострова,

– припустив Іван Якубець.

А там вже досить близько до Кримського перешийка. І якщо вдасться перекрити логістичну лінію постачання ворога та замкнути у напівкільце російську армію на території Херсонської та Запорізької області – це, на його думку, було б серйозним досягненням для Сил оборони.

Що відомо про надання Україні американських танків Abrams