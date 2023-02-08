Leopard 1 не сучасні, але є нюанс: генерал-лейтенант сказав, як вони підсилять ЗСУ

Німеччина дозволила надати Україні 178 танків Leopard 1. Хоч ці танки не такі потужні, як сучасніші моделі, але їх можна використовувати як бойові броньовані машини.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко. Відомо, що Україна отримає від Німеччини танки Leopard 2.

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Leopard 1 можна використовувати як ББМ

За словами Романенка, Leopard 1 є першим німецьким танком, який виготовили після Другої світової війни. Ці танки повинні були протидіяти радянським Т-55, Т-62.

"Leopard 1 має гармату 105 міліметрів. Ця зброя не дуже ефективна проти броні танка Т-72 та інших, які виходили пізніше. Але їх можна використовувати як бойові броньовані машини", – вважає військовий експерт.

Генерал-лейтенант підкреслив, що потрібно обов’язково з’ясувати, скільки часу потрібно для відновлення танків Leopard 1 та яка кількість може бути використана на фронті.

Натомість танки Leopard 2 є потужнішими, зауважив Ігор Романенко. Військовий експерт пояснив, що такий танк має гармату 155 міліметрів.

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Потрібно просити у союзників сучасніші танки

Ігор Романенко пригадав, що німецькі компанії зверталися до України з пропозицією відновити протягом двох років необхідну кількість Leopard 1 та 2 за 200 – 300 мільйонів євро.

"Ми знаємо про заяви керівників німецьких компаній, які під час боротьби за дозволи зверталися до нас. Але чи можемо ми припускати в такі терміни вирішення цих завдань? Безумовно, ні", – сказав генерал-лейтенант.

Військовий експерт переконаний, що танки Leopard 1 дуже потрібні для ЗСУ. Але Україна повинна домовлятися із союзниками про якнайшвидші поставки сучасніших танків, бо ситуація на фронті дуже напружена.

Німеччина надасть Україні 178 танків Leopard 1