Іспанія готова передати свої танки Leopard Україні, – El Pais

Рішення Німеччини передати Україні Leopard запустило ланцюгову реакцію. Стримування з боку Берліна більше немає, тож бойові танки нашому війську готова відправити ще й Іспанія.

Згідно з наявними даними, Україна може розраховувати на кілька десятків Leopard від Іспанії. Відомо, що ці танки перебувають у хорошому стані.

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Україна отримає ще більше Leopard

Як розповідають журналісти, уряд Іспанії ще у 1998 році придбав 53 танки Leopard. Вони перебувають у логістичному центрі Casetas, що у Сарагосі. Відомо, що щонайменше 20 цих бойових машин перебувають у хорошому стані. Решта ж потребує втручань, адже танки буквально простоювали.

Крім того, Іспанія має Leopard, які використовувалися у Сеуті та Мелільї. Але існують низькі шанси, що конкретно ці танки можуть передати Україні.

Іспанські видання нагадують, що Педро Санчес, прем'єр-міністр країни, був першим лідером, який ще влітку закликав надати Україні Leopard. Правда, у серпні міністерка оборони Маргарита Роблес запевняла, що машини перебувають в "абсолютно жалюгідному" стані. Мовляв, такі танки використовувати просто неможливо.



Основні характеристики танків Leopard / Інфографіка 24 Каналу

Рішення Німеччини запустило ланцюгову реакцію