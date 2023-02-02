Попри нейтралітет: Швейцарія розглядає можливість відправки танків в Україну, – Bloomberg

Через нейтралітет Швейцарія не може передати Україні потужні танки. Однак країна все ж таки розглядає можливість відправити техніку нашій державі.

До речі, раніше уряд Швейцарії ухвалив рішення про дозвіл відправляти в Україну своє обладнання для розмінування в окремих випадках. Також країна запровадила санкції проти Росії.

До речі Швейцарія готується дозволити постачання своєї зброї в Україну з інших країн

Швейцарія може передати Україні танки

Так, швейцарські політики закликали продати танки Leopard за номінальну плату Польщі, Словаччині та Чехії. У такий спосіб вони замінять танки, які їхні уряди планують відправити Україні.

За словами члена парламенту Швейцарії Маї Рінікер, війна змінила дискусію у Швейцарії.

Ми не можемо відмовитися від нейтралітету, але нам потрібно поговорити про те, які можливості ми маємо для підтримки країн, які відстоюють ті ж демократичні цінності, що й Швейцарія,

– наголосила вона.

Швейцарія була проти відправлення зброї Україні