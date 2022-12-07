США підтримують поставку в Україну танків Leopard: чи збільшує це наші шанси отримати техніку
США виступили за постачання Україні німецьких танків Leopard. Це дуже потужна техніка.
Цілком ймовірно, що її передути нашим військовим. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник.
Варте уваги У США відверто відповіли, чи мають достатньо озброєння для України
У квітні HIMARS були фантастикою. Для мене як для аналітика це видавалося чимось неймовірним. Це сталося,
– наголосив Черник.
Це стосується і САУ PzH 2000, ПЗРК FIM-92 Stinger та Starstreak. Прикладів є чимало. Наразі мовиться про чи не найкращий бойовий танк західного зразка. Черник переконаний, що Україна має усі шанси його отримати.
"На мій погляд, німецькі Leopard одні з кращих в комплексі – боєкомплект, якість наведення на ціль та застосування самої гармати", – підсумував Петро Черник.
Військова допомога Україні: останні новини
- Сенат США погодив проєкт оборонного бюджету на 2023 рік. Відомо, що 800 мільйонів євро спрямують на додаткову військову допомогу Україні.
- Норвегія виділила майже 15 мільйонів євро до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги для України. Країна демонструє тверду підтримку нашої держави у захисті свободи та суверенітету.
- З кінця листопада обговорюється можливість надання Україні ЗРК Patriot. Однак 6 грудня Німеччина відмовила у постачанні озброєння.