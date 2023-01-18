Моравецький вважає, що союзники можуть передати Україні до 100 танків Leopard

Західні партнери допомагають Україні виганяти та знищувати ворога. Ба більше, для цього деякі держави готові надавати й сучасні танки Leopard 2.

Серед таких країн і Польща, яка на початку 2023 року заявила про передачу роти танків. А це, зазначимо, понад 10 одиниць.

До теми Дуда сказав, скільки танків Leopard Польща передасть Україні

Більше, ніж 10

Однак прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що спільно союзники можуть передати Україні значно більшу кількість цього озброєння. Мовиться про кількість до 100 танків.

Ми запланували наші 14 танків Leopard і тепер ми чекаємо Leopard з Данії, Фінляндії, Німеччини і танки з інших країн ЄС,

– сказав він.

Матеуш Моравецький в інтерв'ю заявив, що уряд у Варшаві хоче "надихнути інших" відправити щонайменше 100 танків, щоб "ми могли змінити ситуацію на полі бою в Україні".

Німеччина має розблокувати передачу танків

Прем’єр-міністр Польщі також зазначив, що розмовляв з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та заохочував його якнайшвидше розблокувати допомогу для України. Адже, нагадаємо, Німеччина не хотіла передавати це озброєння до того, як сучасні танки не будуть надавати й інші держави-партнери.

І хоч наразі рішення Німеччини щодо передачі танків немає, про такий намір уже заявила низка країн. Серед них, зокрема, Польща та Фінляндія. Ба більше, Матеуш Моравецький назвав у цьому переліку й Данію.

Також варто зазначити, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що з 12 країн, які мають на озброєнні Leopard 2, щонайменше 5 готові передати їх Україні. Однак така передача без згоди уряду Німеччини неможлива.

Натомість Олаф Шольц заявив, що він уже веде переговори з союзниками щодо можливого постачання Україні важких танків Leopard. Однак також попередив, що будь-які оголошення повинні відбуватися узгоджено з іншими.



Чому Україні потрібні танки Leopard / Інфографіка 24 каналу

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