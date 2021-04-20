Таран зустрівся з Квін і обговорив ситуацію з російськими військами на кордоні: фото

Андрій Таран 20 квітня провів зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні пані Крістіною Квін. Глава Міноборони поінформував американську сторону про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях та навколо кордонів нашої держави.

Міністр оборони також висловив вдячність за провідну і консолідуючу роль Сполучених Штатів у протидії міжнародної спільноти агресивній політиці Росії щодо України.

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Ми вкотре звертаємо увагу на небажання Російської Федерації виконувати раніше досягнуті домовленості та дотримуватися курсу мирного врегулювання конфлікту. Нам важливо відчувати, що міжнародна спільнота сконсолідована і одностайна у підтримці України. Дякуємо США за лідируючу роль в цьому процесі,

– сказав він.

Зі свого боку Крістіна Квін підкреслила незмінність політики Вашингтона щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Про що ще говорили

Сторони також обговорили основні питання оборонного співробітництва та підтримки США нарощення спроможностей ЗСУ та здійснення оборонної реформи за стандартами НАТО.

Насамкінець домовилися продовжити спільну роботу з розвитку двосторонніх відносин та посилення взаємодії у сфері безпеки й оборони.



Таран зустрівся з Квін / Фото пресслужби Міноборони

Загострення на Донбасі: коротко

США надали 155 мільйонів доларів на підтримку розвитку України. Виділені кошти підуть на підтримку економіки, боротьбу з корупцією, протидію російській агресії та зміцнення демократії.



Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу