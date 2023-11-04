"Сумлінний і дуже скромний": на фронті загинув пластун і журналіст з Рівного Тарас Давидюк

У боях за Україну загинув 37-річний Тарас Давидюк. Він був військовим розвідником, а у цивільному житті – працював журналістом.

Тарас Давидюк мав активну громадську позицію, був пластуном, а також від початку 2000-х років долучився до патріотичного руху.

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Загинув у боях на Запорізькому напрямку

Герой мав позивний "Старий", загинув 3 листопада 2023 року на околицях Роботиного в Запорізькій області. Тарас став на захист країни ще у 2013 році. Тоді він був добровольцем у 14-й "МНК-івській, а нині у 15-й "пластовій" сотні Самооборони Майдану. Тоді ж Тарас почав служити у добровольчому батальйоні "Гарпун", де служило багато пластунів. Потім продовжив службу в одному з окремих розвідувальних батальйонів ЗСУ.

Тарас Давидюк служив у ЗСУ до 2019 року. Потім він повернувся у рідне місто Рівне, де працював журналістом. Він створив власний новинний сайт, який постійно розвивав. Від початку повномасштабного вторгнення Тарас Давидюк знову став на захист країни.

До війни Тарас займався різною громадською діяльністю. Він здобув освіту в Острозькій академії й отримав спеціальність політолога. З 2002 року почав активно брати участь у громадському русі: був членом "Молодого Руху", головою обласної організації та член Центрального Проводу Молодіжний Націоналістичний Конгрес – МНК, а також голою рівненської обласної організації "Активна молодь". У 2005 році був членом місцевого осередку Пласт – український скаутинг в Острозі.

У 2012 році Тарас повернувся до Пласту, пройшов вишкіл юнацьких впорядників й очолив гурток "Чорні ступні". Він поєднував виховну працю з обов'язками осередкового старшого пластунства у місті, а також займався волонтерством.

Надзвичайно сумлінним був чоловіком. І дуже скромним,

– написав голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич про трагічну втрату.

Трагічні втрати України у війні