Залишились дружина та дві доньки: поблизу Бахмута загинув воїн зі Львівщини

Війна продовжує забирати найкращих. 26 квітня у бою з російськими окупантами поблизу Бахмута загинув український військовий Тарас Стасишин.

Захисник був родом з Борислава Дрогобицького району Львівської області. Він обороняв Україну з 2015 року.

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Що відомо про загиблого воїна

Тарас Стасишин навчався у школі №8, а згодом вступив до професійного ліцею на кухаря. Після цього чоловік навчався в університеті в місті Дубляни на автомеханіка.

Стасишин став на захист України у 2015 році в зону АТО. А після початку повномасштабного вторгнення він знову пішов обороняти нашу державу.

Загиблому військовому було лише 38 років. У нього залишилися дружина Леся, 11-річна донька Ангеліна та 20-річна Наталія.

Де та коли прощатимуться з Тарасом Стасишиним – повідомлять пізніше.



Тарас Стасишин загинув на фронті / фото Бориславська міська рада

Болючі втрати України