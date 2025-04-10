Трамп зробив подарунок Китаю: чому Сі Цзіньпін провокує США на продовження тарифної війни

Торгівельна війна, яку розпочав Дональд Трамп, спрямована насамперед проти Китаю. Вашингтон вже підняв загальну ставку на мита для Пекіну до 125%. Проте КНР не збирається поступатися і запровадила додаткові мита для США у розмірі 84%.

Президент США призупинив дію раніше введених мит на 90 днів щодо більшості країн світу, однак з Китаєм він продовжив митну війну. На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, якою він поділився з 24 Каналом, ця ситуація, попри її складність, вигідна Пекіну.

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Трамп повернув Китай у велику гру

"Китай є великодержавницькою країною, яка має велич і її потрібно підтримувати. Все це впливає на такі кроки Пекіну", – підкреслив інвестиційний банкір.

Проте з іншого боку в межах глобального протистояння США та Китаю, Трамп, на думку Фурси, робить Пекіну неймовірний подарунок.

До слова. На тлі тарифної війни з Китаєм Трамп несподівано назвав Сі Цзіньпіна "другом" та готовий зустрітися з ним.

Нещодавно, на його думку, було очевидним, що Китай пройшов пік своєї могутності і далі втрачатиме вплив через демографічні проблеми, економічний спад. Також гроші почали витікати з Китаю та приходити в Індію.

В цей момент раптом виринає Трамп і починає творити хаос, який повертає Китай у велику гру як потенційного лідера, водночас закопуючи американців,

– наголосив інвестиційний банкір.

Тому Китай, ескалюючи ситуацію та провокуючи Трампа, не хоче, на думку Сергія Фурси, щоб президент США зупинявся.

Пекін переживатиме економічний біль, але Китай – автократична держава, яка може впоратися з цими проблемами. Проте демократичній країні, як наголосив інвестиційний банкір, впоратися з економічним болем набагато важче.

Тому загострюючи ситуацію тарифами, Китай просто веде свою великодержавницьку гру.

Зазначимо, що у Світовій організації торгівлі вважають, що зростаюче протистояння щодо тарифів між США та Китаєм, може призвести до скорочення товарообігу між країнами на 80%. Водночас американська та китайська економіки є найбільшими у світі і їхня двостороння торгівля становить приблизно 3% світової.