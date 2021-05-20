Татаров створює проблеми навколо Зеленського і його команди, – Фесенко

Володимир Зеленський під час пресконференції зазначив, що питання щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова слід ставити безпосередньо його керівнику – Андрію Єрмаку. Таким чином президент дав зрозуміти, хто саме запросив Татарова на цю посаду.
Відтак саме керівник ОП має нести відповідальність. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.
До теми Татаров – професійна людина, – Зеленський про скандал в ОП
Татаров створює напругу навколо Офісу Президента, – Фесенко
За його словами, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що завдяки Андрію Єрмаку Олег Татаров з'явився в Офісі Президента. Втім додав, загалом невідомо, чи часто очільник держави зустрічається саме з заступником очільника ОП.
Володимир Фесенко зауважив, що питання щодо висловлювань Татарова під час Революції Гідності наразі стосується морально-політичної відповідальності. Адже навіть у 2014 році з боку чиновника не було порушення закону.
З цієї точки зору, призначення Татарова було помилкою. Це створює напругу навколо ОП і додаткові проблеми навколо й самого президента та його команди,
– пояснив він.
Водночас політолог підкреслив, важливою є інша тема – правова. Мовиться про розслідування у справі Микитася.
На його думку, відповідальність – на генпрокурорці Ірині Венедіктовій. Відтак розслідування має бути продовжено, мають бути оприлюднені результати.
"Якщо підтвердиться реальна провина, що Татаров скоїв певні корупційні злочини, то він має нести відповідальність", – підсумував Володимир Фесенко.
Справа Микитася і ймовірна причетність Татарова: головне
- Олега Татарова підозрюють в участі у корупційній схемі колишнього депутата Максима Микитася. Мовиться про розкрадання квартир Нацгвардії й завдання збитків у розмірі 81 мільйона гривень.
- 18 грудня 2020 року Національне антикорупційне бюро повідомило заступнику керівника ОП про підозру.
- У грудні 2020 року справу Татарова забрали від НАБУ і передали до Державного бюро розслідувань. Водночас посадовець намагається оскаржити в суді вручення йому підозри.