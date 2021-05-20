Татаров створює проблеми навколо Зеленського і його команди, – Фесенко

Володимир Зеленський під час пресконференції зазначив, що питання щодо заступника голови Офісу Президента Олега Татарова слід ставити безпосередньо його керівнику – Андрію Єрмаку. Таким чином президент дав зрозуміти, хто саме запросив Татарова на цю посаду.

Відтак саме керівник ОП має нести відповідальність. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

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Татаров створює напругу навколо Офісу Президента, – Фесенко

За його словами, Володимир Зеленський дав зрозуміти, що завдяки Андрію Єрмаку Олег Татаров з'явився в Офісі Президента. Втім додав, загалом невідомо, чи часто очільник держави зустрічається саме з заступником очільника ОП.

Володимир Фесенко зауважив, що питання щодо висловлювань Татарова під час Революції Гідності наразі стосується морально-політичної відповідальності. Адже навіть у 2014 році з боку чиновника не було порушення закону.

З цієї точки зору, призначення Татарова було помилкою. Це створює напругу навколо ОП і додаткові проблеми навколо й самого президента та його команди,

– пояснив він.

він відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, що

Олег Татаров працював заступником начальника Головного слідчого управління МВС України, коли президентом був Віктор Янукович. Під час Революції Гідності

Водночас політолог підкреслив, важливою є інша тема – правова. Мовиться про розслідування у справі Микитася.

На його думку, відповідальність – на генпрокурорці Ірині Венедіктовій. Відтак розслідування має бути продовжено, мають бути оприлюднені результати.

"Якщо підтвердиться реальна провина, що Татаров скоїв певні корупційні злочини, то він має нести відповідальність", – підсумував Володимир Фесенко.

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