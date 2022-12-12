У Татарстані масштабна пожежа у промзоні: горять 10 тисяч квадратних метрів

Мешканці Нижньокамська у російському Татарстані публікують фото та відео із пожежею. За попередньою інформацією, пожежа виникла на території Нижньокамськнафтохіму.

У міністерстві надзвичайних справ Татарстану повідомили, що пожежа сталася у цеху з виділення каучуків.

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Наразі з підприємства евакуювали всіх працівників. Рятувальники гасять пожежу.

Місцеві видання повідомляють, що приміщення Нижньокамськнафтохіму зруйноване, а вогонь міг поширитися на площу 10 тисяч квадратних метрів.

Пожежі у Москві

Вранці 10 грудня у Москві зайнялася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття, що поблизу музею Пушкіна. Вогонь охопив всю будівлю. Через це впало міжповерхове перекриття у розмірі 40 квадратних метрів. Постраждав один пожежник.

Раніше, вночі 9 грудня, у Москві згорів торговий центр "Мега Хімки". Пожежа охопила до 17 тисяч квадратних метрів та супроводжувалася вибухами. Всеросійський союз страховиків оцінив збитків на суму від 20 до 30 мільярдів рублів.

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