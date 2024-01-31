"Таточку, привіт": у МВС показали першу розмову поліцейського з донькою після російського полону

Україна повернула з російського полону 207 захисників. Серед повернених додому - поліцейський з Донеччини, чуттєва розмова якого зі своєю донькою потрапила на відео правоохоронців.

Раніше стало відомо, що наша держава повернула додому багато як військових, так і цивільних людей. Про обмін стало відомо 31 січня 2024 року.

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Поліцейський вперше зателефонував доньці після російського полону

Відомо, що повернення військовополонених є успішною роботою української команди. Серед інших у неї входять глава ГУР Кирило Буданов, очільник ОП Андрій Єрмак, секретар координаційного штабу полковник Дмитро Усов, глава СБУ Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загалом вдалося врятувати з лап російських загарбників 207 українських бійців.

Серед тих, хто сьогодні повернувся з полону — поліцейський Донеччини з підрозділу внутрішньої безпеки. Окупанти взяли його в полон навесні 2022 року під час блокади Маріуполя,

– йдеться в повідомленні МВС.

На відео потрапила перша розмова поліцейського з донькою після полону.

Розмова поліцейського із донькою після обміну: дивіться відео

З полону повернули бійця, чиї рідні загинули під час удару по Дніпрі

Зокрема, з ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну.

Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

Також повертаються додому медики, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".

За попередньою інформацією, повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі відзначений орденом "За мужність". Відомо, що визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний.

Це вже 50 обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. За цей час додому вдалось повернути 3 тисячі 35 наших захисників.

Кого ще було повернуто з полону: коротко