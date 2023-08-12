Виключно всередині наших кордонів, – Кулеба закликав прискорити надання ракет Taurus і ATACMS
Джерело:Дмитро Кулеба
Міжнародні партнери поки що не поспішають передавати нашій державі далекобійні ракети. Україна дала Заходу обіцянку щодо Taurus та ATACMS. Водночас в МЗС закликали надати їх якнайшвидше.
Міністр закордонних справ заявив, що ракети великої дальності виявилися вирішальними. Дмитро Кулеба попросив надати їх якнайшвидше і дав обіцянку щодо ударів по території Росії.
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"Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна"
Глава МЗС пояснив, що Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, тож ми просимо партнерів надати їх якомога швидше.
Обидві будуть використовуватися виключно всередині наших кордонів. Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна,
– підкреслив Кулеба.
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Шольц відреагував на чутки про передачу Taurus
- Напередодні мережею ширилася інформація про те, що Німеччина таки може передати нашій державі далекобійні ракети. На це вже відреагував канцлер Олаф Шольц. Він заявив, що щодо Taurus нових рішень наразі немає.
- Шольц наголосив, що партери, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків.
- До речі, німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела писало, що канцлер вимагає модифікувати далекобійні ракети Taurus так, аби вони не могли завдавати ударів по території Росії. Про зміну характеристик Taurus свідчить і звернення Пісторіуса до виробника ракет.