Втомився слухати про надання Taurus для України: Пісторіус "ситий по горло" дискусіями, – ЗМІ

Міністр оборони Німеччини переконаний, що російський диктатор Владімір Путін не збирається зупинятися на території Україні та піде далі. Ситуацію погіршує те, що рішення стосовно далекобійних ракет для нашої держави досі не ухвалили.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув звинувачення у надто повільних поставках озброєння Україні, яке не відповідає поточним потребам ЗСУ. Водночас за його словами, питання можливої поставки ракет Taurus потребує "ретельного розгляду".

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Пісторіус "ситий по горло"

Німецьке видання зазначає, що Борис Пісторіус утомився від постійних дискусій щодо передачі нового озброєння Україні, про що він явно дав зрозуміти в Бундестазі. У результаті це може підірвати надії з боку Києва.

Під час обговорення бюджету Німеччини міністр заявив, що він "ситий по горло" дебатами, які тривають щодо Taurus.

Начебто йдеться про те, чи постачаємо ми все, що можливо, чи беремо на себе частину свободи й відповідальності за ухвалення цього рішення самі,

– наголосив політик.

Попри те, що Німеччина є другим за величиною постачань союзником України, рішення щодо крилатих ракет так і не було ухвалено.

Чому надання Taurus затримують

Однією з причин є рішення канцлера Олафа Шольца. Ще в жовтні він заявив, що найближчим часом Київ не отримає цей вид озброєння через певні побоювання.

Відомо, що дальність польоту ракети становить 500 кілометрів, унаслідок чого може бути атакована й російська територія. Відповідно, у Берліні хвилюються, що Німеччина може нібито бути втягнута у війну.

Водночас німецькі парламентські фракції виступають за те, щоб рішення було позитивним і ЗСУ змогли скористатися цим озброєнням.

Якщо ви серйозно ставитеся до України, то це має бути вирішено тут, у німецькому Бундестазі,

– заявив депутат парламентської фракції ХДС Йоганн Вадефул.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус окремо заявив, що імперіалістичні амбіції російського президента Володимира Путіна не закінчаться Україною, і Кремль захоче далі зрушувати кордони. У зв'язку з цим Берлін повинен продовжити підтримувати Україну.

Бундестаг не схвалив надання Taurus Україні: основне