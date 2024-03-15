Через скільки часу Німеччина заповнить запаси Taurus у разі надання ракет Україні: у FT пояснили

Німеччині знадобиться два роки для того, щоб відновити запаси Taurus. Такі дані прогнозують у разі прийняття позитивного рішення щодо передачі далекобійних крилатих ракет Україні.

На думку ЗМІ, Олаф Шольц відмовляється надати Україні Taurus, оскільки остерігається атак на Москву цими ракетами. Втім, ймовірно, це не єдина причина, що зумовлює таку його позицію.

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Через скільки часу потрібно Німеччині, аби відновити запаси

Згідно з оприлюдненою FT інформацією, наразі так звані виробничі лінії простоюють. останнє вони працювали у 2019 році, коли було отримано замовлення від Південної Кореї.

Повідомляється, що заводи, розташовані у німецькому місті Шробенхаузен, займаються лише ремонтом проданих ракет. Кожна ракета коштує близько 1,5 мільйона євро, залежно від розміру замовлення.

За підрахунками наукового співробітника Університету Осло Фабіана Хоффмана, який займається дослідженнями у сфері ракетних технологій, в арсеналі Бундесверу зараз приблизно 600 ракет Taurus.

Зазначається, що лише половина з них у робочому стані. Однак раніше директор Taurus Systems Йоахім Кнопф заявляв, що виробництво ракет може бути швидко відновлено у разі отримання замовлення.

Аналітики вважають, що поповнення арсеналу Taurus займе близько двох років. Виробництво крилатих ракет "не вийде відразу".

Виробничий ланцюжок повинен буде збільшити випуск або відновити виробництво деталей, але все це вимагає часу,

– заявив експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі.

Шольц затримує надання Taurus Україні: основне