"Він мов впертий віслюк, загнаний в кут": чому Шольц не хоче передавати Україні ракети Taurus

Німеччина досі не ухвалила рішення щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus: зокрема, канцлер Олаф Шольц виступає проти такого кроку. Політик називає ймовірне використання Taurus проти цілей у Росії однією з причин своєї відмови.

Депутатка Європейського парламенту Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель визнала, що в Німеччині людям байдуже на те, що можна вочевидь побачити або почути в Україні – саме це ігнорування фактів розчаровує політикиню. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Ну, знаєте, я не знаю, що робити в ситуації з позицією Шольца. Не знаю. Він мов той віслюк, загнаний в кут. Ти можеш тягнути, тягнути й тягнути його, і чим більше ти тягнеш, тим упертішим він стає,

– сказала політикиня.

Раніше глава МЗС Великої Британії Девід Камерон запропонував Німеччині здійснити "кільцевий обмін" ракетами . За його планом, Німеччина має передати Британії ракети Taurus, а Лондон надасть Києву і додаткові ракети Storm Shadow.

Вона висловила сподівання, що партнери забезпечать достатню протиповітряну оборону Києва й України. За словами політикині, ніхто не хоче жити під російською окупацією і цього розуміння достатньо, щоб допомогти Україні захистити себе та звільнити територію.

"Я не можу уявити, що може статися, якщо Росія з її великою кількістю безпілотників, ракет і всім, що в них є, що вони виробляють у величезній кількості, будуть тиснути не тільки на інші найбільші міста України, а й на Київ, а на це не буде гідної відповіді", – сказала Віола фон Крамон-Таубадель.

За її словами, це загрожуватиме 20 мільйонами нових українських біженців.

Я вважаю, що цього уявлення має вистачити, щоб зробити все, щоб Україна могла захистити себе і щоб вона могла звільнити свою територію. Але чому канцлер досі відмовляється від цього? Чому він придумує всілякі відмовки? Я не можу вам сказати,

– підсумувала політикиня.

Дискусії про виправлення Україні ракет Taurus: що відомо