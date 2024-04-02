"Він мов впертий віслюк, загнаний в кут": чому Шольц не хоче передавати Україні ракети Taurus
Німеччина досі не ухвалила рішення щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus: зокрема, канцлер Олаф Шольц виступає проти такого кроку. Політик називає ймовірне використання Taurus проти цілей у Росії однією з причин своєї відмови.
Депутатка Європейського парламенту Німеччини Віола фон Крамон-Таубадель визнала, що в Німеччині людям байдуже на те, що можна вочевидь побачити або почути в Україні – саме це ігнорування фактів розчаровує політикиню. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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Ну, знаєте, я не знаю, що робити в ситуації з позицією Шольца. Не знаю. Він мов той віслюк, загнаний в кут. Ти можеш тягнути, тягнути й тягнути його, і чим більше ти тягнеш, тим упертішим він стає,
– сказала політикиня.
Вона висловила сподівання, що партнери забезпечать достатню протиповітряну оборону Києва й України. За словами політикині, ніхто не хоче жити під російською окупацією і цього розуміння достатньо, щоб допомогти Україні захистити себе та звільнити територію.
"Я не можу уявити, що може статися, якщо Росія з її великою кількістю безпілотників, ракет і всім, що в них є, що вони виробляють у величезній кількості, будуть тиснути не тільки на інші найбільші міста України, а й на Київ, а на це не буде гідної відповіді", – сказала Віола фон Крамон-Таубадель.
За її словами, це загрожуватиме 20 мільйонами нових українських біженців.
Я вважаю, що цього уявлення має вистачити, щоб зробити все, щоб Україна могла захистити себе і щоб вона могла звільнити свою територію. Але чому канцлер досі відмовляється від цього? Чому він придумує всілякі відмовки? Я не можу вам сказати,
– підсумувала політикиня.
Дискусії про виправлення Україні ракет Taurus: що відомо
- Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся зі складною дилемою щодо передання Україні крилатих ракет Taurus. Як зазначають аналітики, причина відмови в наданні зброї Україні криється в особливостях системи наведення цих ракет.
- На закритому засіданні комітету з питань оборони Бундестагу генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр розкрив основні труднощі використання Taurus. Він зазначив, що ракета потребує спеціалізованої комп'ютерної системи, доступної лише в Німеччині.
- Водночас є варіант передання Україні "урізаних" ракет – без систем наведення. Це допомогло б поповнити арсенал України менш потужними ракетами до Storm Shadow, які вже передала Велика Британія.
- Однак міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок займається спробами змінити думку канцлера Олафа Шольца щодо надання нашій державі далекобійних крилатих ракет Taurus.