Чому Україні треба саме TAURUS: Світан назвав переваги німецької ракети
Німеччина й досі не ухвалила рішення про передачу Україні далекобійних ракет TAURUS. Ця зброя значно полегшила б Силам оборони виконання певних завдань.
Річ у тім, що одна ракета TAURUS може виконати завдання, для якого потрібно 2 – 3 інших ракети. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що при цьому збережеться ККД щодо проходження протиповітряної оборони ворога.
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Переваги TAURUS
Зокрема, одна ракета TAURUS може замінити 2 – 3 ракети Storm Shadow/SCALP або ж за участі ракет-постановників перешкод системам ППО й ADM-160.
З TAURUS набагато простіше розв'язувати питання. Особливо щодо контролю військових об'єктів у Криму. Їхня дальність – приблизно 300 кілометрів, до Керченського мосту. Ракету треба скидати трохи раніше виходу на лінію фронту, а значить дальність нам необхідна трохи більше ніж 300 кілометрів. Саме TAURUS для цього завдання дуже гарно підходила б,
– зауважив полковник ЗСУ в запасі.
На його думку, ухвалення Олафом Шольцом цього рішення залежить від рішення Білого дому. Щойно буде рішення США щодо передачі ATACMS на 300 кілометрів – розв'яжеться й питання TAURUS.
Що відомо про передачу Україні TAURUS
- 22 лютого Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії. Там не було вказано, що мовиться саме про крилаті ракети TAURUS. Утім, за словами Єгора Чернєва, який поширив цю інформацію, інших подібних ракет у Німеччини немає.
- Тепер рішення лише за Олафом Шольцом. Однак німецький канцлер виступає проти передачі Києву далекобійного озброєння. Шольц переконаний, що такий крок може зробити Німеччину стороною конфлікту.
- Напередодні, відповідаючи на питання щодо далекобійних ракет, Шольц також заявив, що важливі рішення необхідно ухвалювати у правильний момент і Німеччина крок за кроком продовжує ухвалювати правильні рішення.