Ідея-фікс Шольца: чому канцлер Німеччини боїться давати Taurus Україні

Олаф Шольц 24 квітня заявив, що Німеччина не відправлятиме Україні далекобійні ракети Taurus. Позиція канцлера Німеччини залишається незмінною вже давно. Є припущення, що він боїться реакції Росії, якщо Україна застосує ці ракети по їхній території.

Про це розповів 24 Каналу ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зазначивши, що це особлива позиція Шольца. Він додав, що канцлер Німеччини просуває ініціативу постачання систем Patriot для України серед інших країн партнерів.

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Чому Німеччина відмовляється передати Taurus

Давид Шарп зауважив, що в Німеччині більшість політиків готові підтримати передання Україні Taurus. Шольц же вважає, що саме це буде особливим кроком до ескалації. Він сумнівається, що Україна не вдарить по території Росії, використовуючи ракети Taurus, і боїться, щоб через це не знадобилась присутність німецьких військових на території України.

Багато відмовок та пояснень. Це така ідея-фікс Шольца. Проте Німеччина надає Україні багато іншої зброї, як зі своїх активів, так і нового виробництва. Німеччина також оплачує зброю, яку надають Україні інші партнери,

– сказав він.

На думку військовий оглядача, Шольц боїться, що Росія може зробити щось, що буде небезпечним для Німеччини. Це "особиста психологія" канцлера Німеччини, яку важко зрозуміти.

Україна та Німеччина: основне