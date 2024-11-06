Кулеба відповів, чи можливі таємні домовленості Білого дому та Кремля

Жодних кулуарних домовленостей між Білим домом та Кремлем щодо ненадання Україні дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії немає. Це не пов'язано з конспірологією, все набагато складніше.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба, наголосивши, що будь-які рішення ухвалюються з огляду на різні розрахунки й бачення стратегії на рівні генералів. Проте Україні однозначно допомогло б скасування заборони.

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Чому між США та Росією не може бути таємних домовленостей

Недавно очільник Пентагону Ллойд Остін вкотре пояснив, що Україні не дають дозволу бити вглиб Росії далекобійним озброєнням через те, що країна-агресорка передислокувала переважну частину своїх літаків якомога далі від лінії фронту. Відповідно, ворожа авіація опиняється поза межами досяжності ракет ATACMS. Однак між Білим домом та Кремлем не може бути кулуарних домовленостей щодо цього питання.

Я тут не прихильник конспірології щодо таємних домовленостей Білого дому і Кремля або Банкової та Кремля. Люди люблять конспірологію, вона добре продається в соцмережах і в новинах. Все набагато складніше. Це не пов'язано з конспірологією, а з різними розрахунками й баченням стратегії війни на рівні генералів,

– наголосив ексміністр закордонних справ.

Оскільки до кожного міністра оборони та президента приходять військові з теками, картами, розкладають аналітичні довідки й кажуть, мовляв, "ось це ми не можемо, тому що те і те; ось це ми можемо, але воно їм не допоможе; ось це ми й можемо, й воно їм допоможе, але матиме для нас негативні наслідки". І вже потім ухвалюються рішення.

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"Чи нам би допомогло рішення про те, що стало відомим як далекобійність? Однозначно допомогло б. Незалежно від того, де б російські літаки знаходилися. Навіть як політичний сигнал, що це можна робити. Чи є відсутність цього рішення питанням якоїсь кулуарної домовленості між Росією і Сполученими Штатами, не думаю", – констатував Дмитро Кулеба.

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