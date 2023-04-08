Китайські військові вчаться брати Тайвань в оточення, – Міноборони Тайваню

Китайські військові розпочали навчання, як брати острів Тайвань в оточення. Вони вже розпочали патрулювання у бойовій готовності й випустили літаки та кораблі.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що Національно-визвольна армія Китаю 8 квітня розпочала навчання по оточенню Тайваню.

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Китай розпочав навчання довкола Тайваню

Східне командування НВАК оголосило про початок навчань й патрулювання з бойовою готовністю. Вони триватимуть 3 дні.

Східне командування Національно-визвольної армії Китаю оголосило про початок патрулювання з бойовою готовністю та проведення спільних навчань по оточенню Тайваню,

– повідомило Міністерство оборони Тайваню.

У відомстві додали, що уважно слідкуватимуть за ситуацією і вживатимуть відповідних заходів для захисту своєї країни.

Китайські винищувачі зайшли в зону ППО

Пізніше у Тайванській протоці зафіксували 42 винищувачі китайської армії та 8 кораблів. 29 із виявлених літаків перетнули північну, центральну та південну серединну лінію Тайванської протоки й увійшли в зону ідентифікації ППО Тайваню.

Ми засуджуємо такий нераціональний акт, який поставив під загрозу регіональну безпеку та стабільність,

– додали у Міноборони Тайваню.

Сили Тайваню вже доручили авіації, суднам ВМС і ракетним системам наземного базування реагувати на ймовірні дії агресії.

Згодом високопоставлений тайванський чиновник, знайомий із плануванням безпеки в регіоні, повідомив Reuters, що літаки лише ненадовго перетнув серединну лінію, а кораблі вже повернули назад, на відміну від серпня, коли судна обох військово-морських сил вступили в бій.

Що передувало