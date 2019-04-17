Acer представила новий ігровий монітор

Компанія Acer розширила асортимент ігрових моніторів. Виробник анонсував модель VG271Pbmiipx на матриці IPS із діагоналлю 27 дюймів.

Характеристики. Новинка має роздільну здатність Full HD (1920 × 1080 пікселів), також заявлено 99% охоплення колірного простору sRGB і підтримка DisplayHDR 400. Технологія AMD FreeSync допомагає підвищити плавність ігрового процесу.

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Монітор характеризується часом відгуку в 1 мс, а частота оновлення досягає 144 Гц. Показники яскравості, контрастності і динамічної контрастності – 400 кандел на квадратний метр, 1000: 1 і 100 000 000: 1.



Монітор Acer VG271Pbmiipx має діагональ 27 дюймів

Кути огляду по горизонталі і вертикалі досягають 178 градусів. Габарити панелі складають 614 × 240 × 475 міліметра, а вага – 5,56 кілограма.

Окрім того новинка має стереофонічні динаміки потужністю 2 Вт кожен. Для підключення джерел сигналу передбачені цифрові інтерфейси HDMI 2.0 (× 2) і DisplayPort 1.2. Підставка дає можливість регулювати кут нахилу дисплея в діапазоні 25 градусів.



Acer VG271Pbmiipx отримав комлекс тенологій Acer VisionCare

Особливості. У моніторі реалізований комплекс технологій Acer VisionCare, які покликані зменшити навантаження на зоровий апарат і підвищити комфорт при тривалій роботі.

Дата виходу та ціна. Щоправда, наразі Acer не повідомляє дату старту продажів та ціну новинки.

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