Анонсували нові ASUS ZenBook 14 : характеристики та фото ноутбуків

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ASUS ZenBook 14: фоито, характеристики
ASUS ZenBook 14: фоито, характеристики / techradar

Компанія ASUS вже найближчим часом розпочне поставки лептопів ZenBook 14 UM431DA та UM433DA. Зауважимо, виробник вже опублікував характеристики нових ноутбуків на офіційному сайті.

Дизайн. Як повідомляє Overclockers, обидві новинки оснащені 14-дюймовими екранами NanoEdge з роздільною здатністю 1920 x 1080 пікселів, 100% охопленням палітри sRGB і тонкими рамками. Окрім того, ноутбуки можуть похизуватися металевим корпусом.

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Основні характеристики. "Серцем" ASUS ZenBook 14 UM431DA і UM433DA став 12-нанометровий гібридний процесор AMD Ryzen 5 3500U (4 ядра / 8 потоків, 2,1 / 3,7 ГГц) або Ryzen 7 3700U (4 ядра / 8 потоків, 2, 3 / 4,0 ГГц). Графічна підсистема в першому випадку представлена ​​інтегрованим відеоядром Radeon Vega 8, у другому – Radeon Vega 10.

ASUS ZenBook 14
ASUS ZenBook 14 UM431DA

Об'єм оперативної пам'яті дорівнює 8 або 16 ГБ, а ємність NVMe-накопичувача становить від 256 ГБ до 1 ТБ.

ASUS ZenBook 14
ASUS ZenBook 14 UM433DA

 

В оснащення ноутбуків також входить бездротовий модуль Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2 / 5.0, акумулятор ємністю 47 Вт · год (UM431DA) або 50 Вт · год (UM433DA), що забезпечує до 12 годин автономної роботи, і клавіатура з підсвічуванням.

На гранях доступні порти USB 3.1 Type-A, USB 3.1 Type-C, USB 2.0, відеовихід HDMI, слот кардрідера SD (microSD у UM433DA) і 3,5-міліметровий комбінований аудіороз'єм.

ASUS ZenBook 14
ASUS ZenBook 14 UM431DA

Ціна. Рекомендована вартість лептопів ASUS ZenBook 14 UM431DA і UM433DA оголошена не була.

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Теги: Техно Новини Техно Ґаджети ноутбук Asus
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