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Apple відновила роботу над бездротовою зарядкою AirPower

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AirPower має шанс дійти до користувача / rozetked.me

Рік тому компанія Apple офіційно заявила, що призупиняє роботу над проєктом фірмової бездротової зарядки AirPower. Однак, зараз популярний аналітик Джон Проссер заявив, що корпорація відновила роботу над над універсальним бездротовим зарядним пристроєм..

Як розповів аналітик, наразі Apple розробляє нові прототипи пристрою, зокрема, інженери шукають способи переробити котушки пристрою для ефективнішого відводу тепла.

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Головна ідея фірмової бездротової зарядки AirPower полягала у тому, що пристрій буде підтримувати одночасну зарядку чохла для iPhone, Apple Watch і AirPods, незалежно від положення кожного пристрою на килимку.

Раніше в прототипі AirPower верхня панель була виготовлена з кремнію. Однак, у новому прототипі тестують у якості матеріалу шкіру та скло.

Чому проєкт зупиняли

Проблема, так би мовити була у перфекціонізмі Apple. У березні 2019 року у компанії офіційно повідомили, що не можуть довести цей пристрій до стандартів якості Apple.

Інженери планували розмістити в зарядці одразу 23 котушки для зарядки пристроїв. За задумом, усі пристрої можна було ставити на весь килимок. а не на конкретні місця (як у конкурентів). Та через таку кількість котушок пристрій дуже перегрівався. Саме цю проблему не зуміли усунути, тож вирішили згорнути проєкт.

Цікаво, що анонс цієї бездротової зарядки відбувся восени 2017 року разом з смартфоном iPhone X.

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Теги: Ґаджети Техно
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