Apple відповіла на чергові звинувачення у шпигунстві

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Apple відповіла на звинувачення у шпіонажі / unsplash

Нещодавно журналіст та фахівець з кібербезпеки Брайан Кребс повідомив, що нові iPhone 11 Pro збирають дані про розташування, навіть коли всі дозволи вимкнені. Цю інформацію офіційно прокоментували й представники компанії Apple.

Що кажуть в Apple

Важливо: Apple не приховує, що "таємно" шпигує за користувачами

За заявою Apple, "винуватцем" появи іконки геолокації на екрані смартфонів стала нова технологія ультраширокополосної передачі даних (UWB), яка з'явилася в нових моделях iPhone, повідомляє.

Як це працює

Її застосування регламентується міжнародними вимогами, які вимагають відключати цю функцію в місцях, де робота такого обладнання заборонена. Представники компанії стверджують, що iOS іноді визначає місцеположення лише для того, щоб дотримуватися цієї вимоги. При цьому дані про місцезнаходження обробляються на самому пристрої і не передаються Apple.

У нових iPhone використовується чіп U1, що дозволяє швидко обмінюватися даними з сумісними пристроями на близькій відстані без використання супутників, вишок мобільного зв'язку та іншого обладнання за допомогою функції AirDrop. Очікується, що в майбутньому UWB також буде використовуватися спільно з «маячками» Apple Tag, які призначені для пошуку невеликих втрачених об'єктів.

via GIPHY

Як вирішити цю проблему

За наявною інформацією, в одному з майбутніх оновлень Apple додасть в iOS окремий вимикач для UWB, хоча такий крок може викликати труднощі, якщо буде заважати міжнародним нормативним вимогам.

В якості тимчасового рішення користувачам пропонується повністю відключити служби геолокації в меню налаштувань. Це, на відміну від ручного вимикання GPS для різних додатків, деактивує функцію збору даних чіпом U1.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Apple iPhone Кібербезпека
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