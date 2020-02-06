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Apple Watch популярніші за швейцарські годинники

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Apple Watch популярніші за швейцарські годинники / Unsplash

Із ростом популярності смарт-годинників класичні моделі починають здавати позиції на ринку. За даними аналітичного агентства Strategy Analytics, за підсумками 2019 року натільна електроніка Apple обійшла за продажами всіх іменитих швейцарських виробників.

Дані дослідження

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Згідно з опублікованою статистикою, в 2019 році Apple продала 30,7 мільйона розумних годинників – на 36% більше, ніж роком раніше.

Для порівняння, поставки годинників великих швейцарських брендів, включаючи Swatch, Tissot і TAG Heuer, склали 21,1 мільйона примірників за той же період.

Вперше Apple обігнала швейцарські бренди за продажами ще в 2017 року, але лише два роки по тому продажі розумних годинників були визнані рекордно стабільними в кожному сезоні.

via GIPHY

Де найкраще продавалися Apple Watch

За даними аналітиків, найбільшою популярністю Apple Watch користуються в Північній Америці, Західній Європі та Азії. Аналогові ж годинники зараз затребувані в основному представниками старших поколінь.

Як Apple Watch вдалося стати лідером ринку

Агентство припускає, що традиційні моделі відстають від натільної електроніки через наявність у Apple ширших каналів поширення і політики компанії, орієнтованої на отримання визнання молодіжної аудиторії.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Apple Розумний годинник
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