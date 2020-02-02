Apple Watch Series 6: з’явились деталі про розумний годинник

Корпорація Apple вже почала роботу над новим поколінням розумного годинника Apple Watch Series 6. Виробник вже подав заявку в Управління США щодо патентів і торгових марок (USPTO).

Як пише appleinsider.com, патент свідчить, що Apple придумала нове технічне рішення для нового смарт-годинника.

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Деталі

Як свідчить документ, виробник планує розширити функціональність коліщатка управління Digital Crown, яким оснащені усі минулорічні моделі Apple Watch. Нам відомо, що це коліщатко використовують для прокрутки, масштабування, плавної навігації тощо.

У новому поколінні Apple хоче додати до коліщатка оптичний датчик для реєстрації жестів. Це означає, що користувачам вже не потрібно буде крутити це коліщатко – достатньо буде провести по поверхні пальцем.

В Digital Crown можуть інтегрувати додаткові датчики. Серед них – сенсори температури, вологості, тиску, освітленості тощо

Коли побачимо

Про це інформації поки немає. Традиційно, нові покоління Apple Watch корпорація представляє під час осінньої презентації. Тож найімовірніше Apple Watch Series 6 презентують у вересні 2020 року.

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