Астронавти NASA отримають "розумні" рукавички: що вони вміють

Передбачається, що астронавти NASA під час освоєння Місяця та Марсу користуватимуться дронами, аби досягнути важкодоступні місця на космічних об’єктах. Тому костюми астронавтів обладнають спеціальними рукавичками із вбудованим пультом управління технікою.

Дизайн "розумної" рукавички побудований на розробках норвезького стартапу Ntention, який створив систему управління дронами за допомогою жестів в земних умовах, повідомляє Digital Trends.

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NASA та SETI адаптували технологію для космічних потреб. Новинку, яка інтегрована в прототип скафандра нового покоління, вже протестували в арктичних умовах. Вона оснащена сенсорами, які реєструють навіть легкі рухи рукою. Інформація з мікроконтролера передається по радіоканалу на безпілотник, що реагує на жести оператора.

Коли я вперше побачив розумну рукавичку Ntention в дії, я одразу згадав про третій закон Кларка – будь-яку досить розвинену технологію неможливо відрізнити від магії,

– зазначив керівник проекту NASA Haughton-Mars Project доктор Паскаль Лі.

Випробування "розумної" рукавички для астронавтів – дивіться відео

За словами доктора Лі, безпілотники в складі космічних експедицій можуть застосовуватися на планетах для збору зразків, як розвідники, інспектори або в рятувальних операціях. Використовуючи аналогічний інтерфейс, можна буде управляти і наземними роботами.

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