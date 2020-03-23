Астрономи виявили в Сонячній системі 139 нових "планет"

Класичне розуміння Сонячної системи неодноразово переглядалося. Наразі астрономи знають про існування восьми планет, та безлічі астероїдів. Тим часом є так званий пояс Койпера, який містить у собі безліч загадок. Саме там група дослідників виявила 139 нових небесних тіл.

Так звані транснептунові об'єкти знаходяться за Нептуном в поясі Койпера. Найбільш відомим з них вважається Плутон. Після тривалих спостережень вдалося виявити ще 139 космічних тіл, які занадто малі, щоб вважатися планетами, але разом з тим великі для комети або астероїда, повідомляє Physics Astronomy.

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Як було виявлено об'єкти

Вчені використовували дані міжнародної місії "Вивчення темної енергії" (DES), яка була відправлена ​​в космос в 2013 році. Проєкт був створений для дослідження галактик і наднових, але отримані відомості можна використовувати і для розуміння повної картини Сонячної системи.

Спочатку в руках у астрономів було сім мільярдів об'єктів, які за допомогою спеціального ПЗ були скорочені до двох мільйонів. З них астрономи відфільтрували 400 найбільших, які фіксувалися як мінімум протягом шести ночей. У підсумку перелік був звужений до 139 планет в поясі Койпера.

Очікується, що використання нового методу виявлення дозволить розширити знання вчених про Сонячну систему. Особливі надії покладаються на обсерваторію Рубіна, яка буде запущена в роботу в кінці 2021 року.



Обсерваторія LSST / Фото Rubin Observatory

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