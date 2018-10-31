ASUS представила 49-дюймовий монітор ROG Strix із частотою оновлення кадрів 144 Гц

На азійській виставці електроніки Incredible Intelligence 2018 компанія ASUS представила чимало новинок. Зокрема виробник анонсував 49-дюймовий монітор ASUS ROG Strix XG49VQ.

Про це повідомляє Overclockers.

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ASUS ROG Strix XG49VQ – це 49-дюймовий вигнутий монітор з роздільною здатністю Double Full HD (3840 x 1080 пікселів) і частотою оновлення 144 Гц. Співвідношення сторін становить 32: 9, а радіус кривизни 1800 міліметрів.

На думку представників ASUS, дана модель орієнтована на творців контенту і геймерів і еквівалентна двом звичайним моніторам з діагоналлю 27 дюймів.



Монітор ASUS ROG Strix має діагональ 49 дюймів

Новинка наділена підтримкою технології синхронізації VESA Adaptive-Sync (AMD FreeSync 2) і відповідає стандарту DisplayHDR 400. Тип матриці не вказано, відомо лише що дисплей забезпечує 125% охоплення колірного простору sRGB.



ASUS ROG Strix розрахований на геймерів

З фірмових технологій згадуються ASUS Shadow Boost, DisplayWidget, GameVisual і App Sync.

Компанія ASUS не розкрила докладної інформації про терміни виходу монітора ROG Strix XG49VQ і його ціну.

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