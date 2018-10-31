ASUS представила 49-дюймовий монітор ROG Strix із частотою оновлення кадрів 144 Гц

61 Читать новость на русском
ASUS представила 49-дюймовий монітор ROG Strix
ASUS представила 49-дюймовий монітор ROG Strix / Фото з вільних джерел

На азійській виставці електроніки Incredible Intelligence 2018 компанія ASUS представила чимало новинок. Зокрема виробник анонсував 49-дюймовий монітор ASUS ROG Strix XG49VQ.

Про це повідомляє Overclockers.

Читайте також: Asus випустила у продаж геймерську гарнітуру ROG Delta в Україні: ціна

ASUS ROG Strix XG49VQ – це 49-дюймовий вигнутий монітор з роздільною здатністю Double Full HD (3840 x 1080 пікселів) і частотою оновлення 144 Гц. Співвідношення сторін становить 32: 9, а радіус кривизни 1800 міліметрів.

На думку представників ASUS, дана модель орієнтована на творців контенту і геймерів і еквівалентна двом звичайним моніторам з діагоналлю 27 дюймів.

ASUS ROG Strix XG49VQ
Монітор ASUS ROG Strix має діагональ 49 дюймів

Новинка наділена підтримкою технології синхронізації VESA Adaptive-Sync (AMD FreeSync 2) і відповідає стандарту DisplayHDR 400. Тип матриці не вказано, відомо лише що дисплей забезпечує 125% охоплення колірного простору sRGB.

ASUS ROG Strix XG49VQ
ASUS ROG Strix розрахований на геймерів

З фірмових технологій згадуються ASUS Shadow Boost, DisplayWidget, GameVisual і App Sync.

Компанія ASUS не розкрила докладної інформації про терміни виходу монітора ROG Strix XG49VQ і його ціну.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Asus
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
543
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
753
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
329
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 2938
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1325
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
26 жовтня 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 650
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук