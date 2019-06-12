Автор оригінальної DOOM представив нову гру – Empire of Sin

Джон Ромеро знову створює ігри. Співавтор легендарного шутера DOOM тепер працює над тайтлом про американську мафію 1920-х років.

Про гру наразі відомо, що її забезпечать значним сюжетом. А сам проект анонсували в ході конференції Nintendo на E3 2019.

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Сюжет. Дія Empire of Sin відбувається в "золоті роки" Чикаго. Саме тоді місто переживало розквіт організованої злочинності. Гравці спробують вибудувати власну безжальну кримінальну імперію, і заважати цьому будуть боси 14 районів Чикаго.

Стартові умови будуть генеруватися випадковим чином на початку гри. А все подальше залежить від користувачів. Можна зайнятися підпільною торгівлею алкоголем, вимаганням, відкрити казино. У будь-якому випадку не обійтися без загонів першокласних головорізів, які забезпечать розширення впливу і захоплення сусідніх територій.

Трейлер гри Empire of Sin – дивіться відео

Розробники обіцяють зустрічі з цілим набором колоритних живих персонажів. Від того, як гравці вибудують відносини з ними, будуть залежати багато подій гри. Варіанти проходження можуть радикально відрізнятися в залежності від стартових умов і обраної стратегії.

Дата виходу. Творіння Ромеро вийде навесні 2020 року на Nintendo Switch, PC, PS4 і Xbox One, а також, можливо, і на наступному поколінні консолей Sony та Microsoft. Адже їх реліз призначений приблизно на той же час.

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