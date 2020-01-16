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Київстар зробив безлімітними для користувачів низку популярних додатків

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Київстар зробив безлімітними додатки / zlata-plaza.com.ua

Мобільний оператор Київстар зробив подарунок для своїх користувачів – низка популярних додатків стала безлімітною. Таким чином це дасть змогу зекономити до 50% мобільного інтернету.

Як передає видання tech.liga.net, безлімітними для абонентів Київстар додатки будуть до 1 березня 2020 року.

Важливо: Київстар закриває старі тарифні плани: перелік

Які додатки стали безлімітними

  • YouTube,
  • Instagram,
  • Twitch,
  • Київстар ТВ,
  • Megogo,
  • Oll TV,
  • Divan TV,
  • 1+1 video,
  • Netflix,
  • Amazon Video.

Для кого додатки будуть безлімітними

Як розповіли у Київстар, безлімітні додатки будуть доступні для абонентів передоплати і контракту – з них не будуть списуватися мегабайти мобільного інтернету.

У компанії додали, що приблизно половину мобільного інтернету користувачі витрачають на перегляд відео в стрімінговіх сервісах або в соціальних мережах.

Нещодавно Київстар випустив універсальний стартовий пакет Smart SIM без тарифного плану. Його можна використовувати для самостійної заміни SIM-карти, для підключення послуги "SIM для планшета", а також для підключення тарифного плану "SIM для пристроїв". Останній дає змогу використовувати послуги мобільного оператора в розумних пристроях (IoT).

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Netflix Instagram YouTube Інтернет
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