Київстар зробив безлімітними для користувачів низку популярних додатків
Мобільний оператор Київстар зробив подарунок для своїх користувачів – низка популярних додатків стала безлімітною. Таким чином це дасть змогу зекономити до 50% мобільного інтернету.
Як передає видання tech.liga.net, безлімітними для абонентів Київстар додатки будуть до 1 березня 2020 року.
Важливо: Київстар закриває старі тарифні плани: перелік
Які додатки стали безлімітними
- YouTube,
- Instagram,
- Twitch,
- Київстар ТВ,
- Megogo,
- Oll TV,
- Divan TV,
- 1+1 video,
- Netflix,
- Amazon Video.
Для кого додатки будуть безлімітними
Як розповіли у Київстар, безлімітні додатки будуть доступні для абонентів передоплати і контракту – з них не будуть списуватися мегабайти мобільного інтернету.
У компанії додали, що приблизно половину мобільного інтернету користувачі витрачають на перегляд відео в стрімінговіх сервісах або в соціальних мережах.
Нещодавно Київстар випустив універсальний стартовий пакет Smart SIM без тарифного плану. Його можна використовувати для самостійної заміни SIM-карти, для підключення послуги "SIM для планшета", а також для підключення тарифного плану "SIM для пристроїв". Останній дає змогу використовувати послуги мобільного оператора в розумних пристроях (IoT).
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