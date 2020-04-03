Бренд Redmi представить свій перший фітнес-браслет: деталі та фото

Компанія Xiaomi готується до масштабної презентації нових продуктів, серед яких перший фітнес-трекер бренду Redmi. Однак не дочекавшись офіційного заходу, вендор опублікував в мережі перше зображення ґаджета.

Дизайн новинки

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Як можна побачити на представленому тизері, пристрій з ймовірною назвою Redmi Band виконаний у формі браслета.

Трекер буде оснащений кольоровим дисплеєм з можливістю вибору циферблатів. Під екраном є смужка, що слугує, в якості сенсорної кнопки повернення.

Технічні характеристики та особливості

Поки не ясно, чи буде ремінь знімним, як в Mi Band від Xiaomi, або ж конструкція трекера такого не передбачає. Також поки немає подробиць про технічні характеристики і фішки пристрою.

Варто припустити, що з його допомогою можна буде відстежувати фізичну активність і переглядати повідомлення, які приходять на смартфон.

Дата презентації

З чуток, разом з Redmi Band можуть показати і Xiaomi Mi Band п'ятого покоління. Презетація новинок запланована на 3 квітня.

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