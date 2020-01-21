Byton підготувала позашляховик "крутіший ніж Tesla, і без помилок Маска"

Китайська компанія сподівається повторити успіх Tesla, зробивши фокус на технологіях. Byton збирається створити недорогий "комп'ютер на колесах" і домогтися прибутковості за два – три роки продажів, уникнувши помилок, які допустив при організації виробництва Ілон Маск.

Перший автомобіль компанії Byton, електричний позашляховик M-Byte, з'явиться в продажу в кінці 2020 року. Салон автомобіля оснащений 48-дюймовим екраном уздовж всього лобового скла і сенсорними панелями на кермі. За словами Деніеля Кірчерта, глави компанії, досі ніхто в індустрії такого не робив. Крім того, у машини буде функція управління голосом і жестами. Оновлюватися ПЗ буде, як і у Tesla, бездротовим шляхом.

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Кірчер в інтерв'ю BI заявив, що електрокар Byton стане фундаментальним проривом. Водночас компанія не згодна з поширеною думкою про те, що великий екран буде відволікати водія.

Особливості електромобіля від Byton

У Byton вважають, що 48-дюймовий дисплей, розташований далеко від водійського місця, не завадить керувати машиною. Людині за кермом буде зручно кидати швидкі погляди на покази приладів. А розмір екрану зробить карти та інші програми більш зрозумілими.

Крім того, Кірчер сподівається уникнути помилок Tesla в області організації виробництва. Для цього Byton співпрацює з великими німецькими автомобільними брендами: Audi, BMW і Mercedes-Benz. А також не збирається надмірно налягати на автоматизацію складальних ліній, як зробив Ілон Маск в 2017 році, намагаючись прискорити випуск Model 3.



Електрокар M-Byte від Byton

Правда, у компанії не буде і 10-15 років на досягненні прибутковості, які потрібні були Tesla. Як заявив представник компанії, Byton доведеться досягти цієї точки не пізніше, ніж через два-три роки після старту продажів M-Byte. Єдиний спосіб – продавати багато машин. Тому модель буде коштувати близько 50 000 доларів.

Реліз M-Byte в Китаї запланований на цей рік, в Північній Америці і Європі автомобіль з'явиться в 2021 році.

За прогнозами Wood Mackenzie, головним виробником електромобілів через десять років стане Volkswagen. Компанія отримає значну частку ринку – 27%. Або більше – якщо VW зможе випустити електромобіль дешевше, ніж у Tesla.

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