Через вибух двигуна SpaceX NASA переносить політ на Міжнародну космічну станцію

США змушена на півроку перенести відправку астронавтів на МКС. Причиною такого рішення став вибух двигуна під час тестового запуску нового космічного корабля SpaceX.

Як пише видання techno.nv.ua, вибух двигуна Crew Dragon трапився під час тестового запуску кілька тижнів тому.

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За словами глави NASA Джима Брайденстайна, відправку астронавтів на МКС безсумнівно перенесуть на кінець 2019. Раніше, нагадаємо, політ астронавтів Боба Бенці і Дага Херлі планували на липень цього року.

Деталі місії. Запуск на МКС американці почали планувати кілька років тому. Тоді приватна компанія SpaceX почала готувати NASA космічний корабель Crew Dragon, за допомогою якого американці повинні відправляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Наразі доставку на МКС виконують за допомогою російських ракет-носіїв "Союз". Що робить США певною мірою залежними від Росії.

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