Через вибух двигуна SpaceX NASA переносить політ на Міжнародну космічну станцію

418 Читать новость на русском
NASA знову перенесла відправку астронавтів на МКС
NASA знову перенесла відправку астронавтів на МКС / floridatoday.com

США змушена на півроку перенести відправку астронавтів на МКС. Причиною такого рішення став вибух двигуна під час тестового запуску нового космічного корабля SpaceX.

Як пише видання techno.nv.ua, вибух двигуна Crew Dragon трапився під час тестового запуску кілька тижнів тому.

Курйоз:  Халепа із ракетою "Союз": на старті у неї влучила блискавка

За словами глави NASA Джима Брайденстайна, відправку астронавтів на МКС безсумнівно перенесуть на кінець 2019. Раніше, нагадаємо, політ астронавтів Боба Бенці і Дага Херлі планували на липень цього року.

Деталі місії. Запуск на МКС американці почали планувати кілька років тому. Тоді приватна компанія SpaceX почала готувати NASA космічний корабель Crew Dragon, за допомогою якого американці повинні відправляти своїх астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Наразі доставку на МКС виконують за допомогою російських ракет-носіїв "Союз". Що робить США певною мірою залежними від Росії. 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Політики використовують нові технології підкупу: як це працює?
сьогодні
485
Теги: Новини Техно Техно SpaceX МКС NASA Космос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
17 червня 22:16 Хто такий Білл Гейтс: секрети успіху від засновника Microsoft
Марія Бондар 1332
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
16 червня 22:12 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
Анастасія Можаровська 8073
Скандал з Huawei: найважливіші події
16 червня 18:04 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 4019
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
15 червня 22:10 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 4920
Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
14 червня 22:36 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
Яніна Ткачук 9900
Новини
Більше новин
Залиште відгук