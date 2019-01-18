Чи шкодить відносинам України з США директор КБ "Південне", продаючи технології Китаю?

Хочеш домінувати на Землі – висадись на Місяці. Так повелося з часів Apollo 11 – місії, яка багато в чому визначила технологічний розвиток і розстановку сил на геополітичній карті.

Через півстоліття космічна гонка відновилася – США і Китай витрачають мільярди на пілотовані польоти до Місяця. Парадоксально, але вирішальне слово в їх боротьбі з лави "запасних" може сказати Україна. В обхід офіційних контрактів, українські технології все частіше спливають в Піднебесній. В полі зору КБ "Південне" – нерозумна підприємницька жилка конструкторів може позбавити Україну головного політико-економічного союзника.

Американська Gateway. На шляху до сьомої висадки

США – єдина країна, якій вдавалося провести висадку на Місяці. Вона повторила це шість разів, поки в 1975 році програму "Аполлон" не завершили. Через 40 років місячні амбіції відродив Дональд Трамп. В кінці 2017 року він підписав Директиву №1, давши зрозуміти всьому світу, що остання людина, яка на даний момент ступила на місячну поверхню Джек Шмітт назавжди останнім не залишиться. Бюджет NASA підтверджує серйозність намірів – рекордні 21 млрд дол. в 2018 році.

Сьогодні агентство працює над ідеєю міжнародної населеної навколомісячної станції Gateway. Її будівництво планують почати в 2022 році, а ще через 2 роки – зробити до неї перший пілотований політ. Екіпажі до станції будуть доставляти кораблі "Оріон" за допомогою нової важкої ракети Space Launch System. На початковому етапі Gateway збираються використовувати для польотів людини на Місяць і назад за допомогою багаторазових апаратів. В майбутньому – як станції пересадки для космонавтів по шляху на Марс. За задумом агентства, висадка на поверхню Місяця відбудеться не раніше кінця 2020-х років.

Чан'е і зворотна сторона Місяця

У Китаї бюджет на космос відносно скромний – всього 3 млрд дол. І, тим не менше, Піднебесна розробляє досить сміливу Місячну програму. В рамках місії Чан'е-4 КНР навіть планує обійти США і першою в історії висадити своїх астронавтів на зворотний бік Місяця. В 2025 році, тобто до моменту сьомої висадки американців, китайці мають намір завершити будівництво бази на Місяці.

Найважливіший крок на шляху до цілі вже зроблений – 3 січня місячний зонд Чан'е-4 успішно сів на зворотному боці Місяця, на дні кратера Кармана. Завдяки йому, людство отримало перші знімки поверхні зворотної сторони супутника Землі. 18 січня "Чан'е-4" завершив перший в історії біологічний експеримент на місячній поверхні.

В останні роки Китай серйозно додав і реалізував цілий ряд масштабних проектів. Наприклад, в 2016 році тут відкрили найбільший на планеті сферичний радіотелескоп. У планах – найбільший керований радіотелескоп. У 2020 КНР збирається випробувати перший багаторазовий корабель для космічних туристів, а в 2025 – "осідлати" навколоземний астероїд 2010 TK7.

Радянські технології на продаж

Часу у Китаю в обріз, грошей – ще менше. Самостійна розробка технологій в такій ситуації може затягнутися і вибити країну з місячної гонки. Купити готове або майже готове рішення – дешевше і швидше. Ще кілька десятиліть тому КНР активно скуповував космічні технології, переважно радянські, і адаптував під власні програми. Очевидно, що зі свого боку Росія, яка також претендує на космос, технології конкуренту не продасть. Привабливим варіантом стала Україна: наші фахівці створили двигун, який зараз використовується в ракетах-носіях "Чанчжен", розробляють під замовлення безліч комплектуючих. У країні – одній з першовідкривачів космосу – збереглися радянські технології і колосальний інтелектуальний потенціал. Вище нього у нас тільки корупція.

В кінці 2017 року в Пекіні засідала підкомісія з питань співробітництва в космічній сфері українсько-китайської міжурядової комісії. Підсумком стало оновлення програми співпраці на 2016-2020 роки. Нова редакція не підлягає розголосу, домовленості і наміри двох країн – конфіденційні. Збіг чи ні, але незадовго до підписання авторитетне американське видання Popular Mechanics повідомило, що Конструкторське бюро "Південне" відтворює для Китаю двигун радянського місячного посадкового модуля. Бюро нібито збирається передати Китаю комплект нової проектної документації для модуля силової установки, а в майбутньому – допомогти організувати виробництво технологій в Китаї. Popular Mechanics передбачає – радянський проект може стати прототипом більшого апарату для висадки на Місяць двох або навіть трьох космонавтів.

Треба визнати, що технологія, яка так зацікавила китайців, свого часу була найбільш передовою в світі. Радянський місячний корабель був легшим і компактнішим за американський Eagle, а крім цього відрізнявся високою надійністю – його оснастили системою двократного резервування. Не викликає сумнівів той факт, що ця технологія, допрацьована і вдосконалена з урахуванням останніх наукових досягнень, може стати вирішальною і визначити результат космічної гонки.

Китайське попередження

США співробітництво України з Китаєм, м'яко кажучи, влаштовувати не може. Ситуацію кілька років нагнітають українські ракетобудівники, які регулярно опиняються в полі зору впливових американських ЗМІ. Через місяць після скандалу з місячним модулем для китайців New York Times заявила, що КБ "Південне" може бути причетним до оснащення ракет КНДР українськими двигунами. Але якщо обидва прецеденти можна спростовувати і називати чутками, то факт поставки українських двигунів для китайських навчально-бойових літаків JL-10 – доконаний. Нервову реакцію американських партнерів привів The Washington Times цитатою колишнього радника Комітету у закордонних справах Вільяма Триплетт: "Ми впевнені, що, чорт візьми, не хочемо допомагати китайським пілотам вчитися приземлятися на авіаносцях... З одного боку, українці беруть гроші від платників податків США, а з іншого – наносять удар по американському флоту зі спини".

З приходом адміністрації Дональда Трампа відносини США і Китаю охололи. Вашингтон на офіційному рівні називає Китай одним з основних конкурентів на світовій арені, обмежує його доступ до технологій, вводить економічні санкції. Історія з двигунами для JL-10 стала показовою – США відкрито звинуватили Україну в зраді і пригрозили санкціями, давши однозначний сигнал: партнерство з конкурентом неприпустимо. Як відреагує Білий дім, якщо незабаром Китай висадиться на Місяць за допомогою радянської технології, яку продала Україна?

Концептуальні домовленості

Проте, україно-китайське співробітництво в космічній сфері набирає обертів. За останні 2 роки відбулося 8 тільки офіційних зустрічей. КБ "Південне", яке спростовує роботу над місячною програмою КНР, 6 листопада 2018 року на виставці в Чжухай продемонструвало "сучасні напрацювання, зокрема, на тему освоєння і дослідження Місяця, продемонстрували нову відео-презентацію проектної космічної транспортної системи і місячного поселення".

Ще 5 років тому директор КБ "Південне" Олександр Дегтярьов відкрито оголосив про домовленість з Китаєм за проектом двигуна для місячного блоку. "Контракт не підписаний, але ми домовилися на концептуальній основі. Ця тема обговорюється. Інтерес до досвіду створення місячних ступенів у них є", – говорив Дегтярьов "Укрінформу", хоча з сайту агентства новина з часом зникла.

У березні цього року КБП презентувало власний проект місячної бази. Етапи розробки включають картографію видимої поверхні Місяця, розробку РН "Криптон", розгінного і посадкового модулів для доставки на поверхню Місяця 4 космонавтів, місячної орбітальної станції і модулів для створення бази, енергетичної установки для харчування бази, місяцехід. Цікаво, яким чином бюро збирається вирішити таку складну задачу, якщо його конструктори не справляються з куди більш простими завданнями: супутник "Либідь" за бюро переробляє іноземний підрядник. Спонтанна науково-дослідницька активність бюро в світлі домовленостей з Китаєм не більше ніж демонстрація власної експертності. Як відомо, послуги експертів коштують дорожче.

Заповзятливий і непотоплюваний

З якого боку не глянь, для КБ "Південне" ситуація складається дуже зручно. Зрозуміло, що продаж технологій з-під поли означає мільярди нічим не оподатковуваного прибутку. Цього і на відкати вистачить, і на особисті преміальні. Провернути таку схему було б неможливо без лояльності зверху. Рік тому главою Державного космічного агентства призначили Павла Дегтяренка. Він більше 30 років пропрацював в КБ і зберіг з керівництвом бюро найтепліші стосунки. Наприклад, чи не першим своїм рішенням на посаді він закрив розслідування фінансових порушень з боку директора бюро Олександра Дегтярьова, а після цього – погодив йому оклад в 246 тис. грн.

Крім цього, глава Держкосмосу закриває очі на корупцію в КБ, на незадовільні фінансові результати, на спроби приєднати до себе, а потім знищити флагманський Південний машинобудівний завод. Втім, Дегтярьову сходили з рук махінації масштабніші: за аферу з банком "Новий" і скандал навколо україно-канадського проекту "Циклон-4" його навіть звільнити не змогли.

На цей раз корупційні апетити однієї людини і вузького кола його "партнерів" загрожують незворотними наслідками для цілої країни. Співпраця з китайцями на межі промислового шпигунства і "злив" секретної інформації рано чи пізно стане загальновідомим фактом. Україна в черговий раз опиниться в центрі світового космічного скандалу і ризикує залишитися без підтримки найголовнішого на сьогодні політико-економічного союзника в особі США. Навіщо комусь вливати гроші і намагатися реформувати державу, де корупція зведена в культ, де "червоний" директор стратегічного підприємства може відкрито і безкарно торгувати на чорному ринку ракетними технологіями на шкоду національним інтересам?