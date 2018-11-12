Автори шутера Battlefield відповіли на головне питання, яке не давало спокою фанатам історичного бойовика. Розробники з DICE вирішили відкласти випуск "Королівської битви" та режиму спільного проходження, щоб геймерам було на що чекати в майбутньому.

Про це повідомляє VG247.

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Розробники хочуть поступово представляти нові типи геймплея, щоб гравці могли повною мірою оцінити весь контент. Якщо ж зробити все доступним відразу на старті, то у геймерів очі розбіжаться від великої кількості режимів і деякі з них можуть залишитися без належної уваги.

Ми дивимося на Firestorm і кооперативний режим Combined Arms – якщо випустити все відразу, то ми створимо світ, в якому занадто багато всього. Ми хочемо, щоб у гравців спочатку був базовий геймплей Battlefield, потім побудований на ньому кооперативний режим, і вже потім "Королівська битва", котра поєднує все разом,

– зазначив співробітник DICE Райан МакАртур.

Відзначимо, реліз гри Battlefield V запланований на 20 листопада цього року для PC, PlayStation 4 та Xbox One. Цього разу гравців відправлять в часи Другої світової війни.

Трейлер гри Battlefield V – дивіться відео

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