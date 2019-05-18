Чому не працює Facebook
У роботі Facebook стався збій, тому в Україні та низці інших країн зараз є проблеми у роботі сервісу. З такими несправностями зіткнулися також жителі Британії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Італії.
Збої у роботі Facebook зафіксували і користувачі Західного та Східного узбережжя США, Мексики, Бразилії, Індії та Нової Зеландії, повідомляє Downdetector.
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Скарги від користувачів соціальної мережі почали масово надходити в ніч проти 18 травня, а саме близько 2:00. Більшість скарг пов’язані з повною відсутністю роботи сервісу (60%), 26% користувачів мали труднощі під час входу в акаунт, ще 13% скаржилися на неробочі додатки.
Території, де люди зіткнулися з проблемами роботи Facebook
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