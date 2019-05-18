Чому не працює Facebook

387 Читать новость на русском
Facebook не працює - чому не працює Facebook 18 травня 2019
У роботі Facebook стався збій / Elfsight.com

У роботі Facebook стався збій, тому в Україні та низці інших країн зараз є проблеми у роботі сервісу. З такими несправностями зіткнулися також жителі Британії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Італії.

Збої у роботі Facebook зафіксували і користувачі Західного та Східного узбережжя США, Мексики, Бразилії, Індії та Нової Зеландії, повідомляє Downdetector.

Читайте також: Цукерберг показав новий дизайн Facebook: фото змін

Скарги від користувачів соціальної мережі почали масово надходити в ніч проти 18 травня, а саме близько 2:00. Більшість скарг пов’язані з повною відсутністю роботи сервісу (60%), 26% користувачів мали труднощі під час входу в акаунт, ще 13% скаржилися на неробочі додатки.

Facebook збій країни карта
Території, де люди зіткнулися з проблемами роботи Facebook

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Топ-15 чудернацьких музеїв світу, які вас здивують своїм існуванням
сьогодні
5349
Теги: Техно Інтернет Facebook Соцмережі Новини Техно Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
17 травня 20:05 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
4677
OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
14 травня 21:06 OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів
1754
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
14 травня 20:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 2563
Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
13 травня 08:45 Підсумки Google I/O 2019: що представила компанія
834
Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
12 травня 18:03 Хто такий Джек Дорсі: засновник Twitter, який перетворив дитячу мрію у мільярди
Анастасія Можаровська 1867
Новини
Більше новин
Залиште відгук