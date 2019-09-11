Дата презентації Google Pixel 4 відома: інформує надійний інсайдер

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Дата презентації Google Pixel 4 відома
Дата презентації Google Pixel 4 відома / Unsplash

Компанія Google все ще монотонно та стабільно готується до презентації нового смартфона - Pixel 4. Саме тому, варто зазначити, що офіційної інформації про майбутню дату презентації від Google – немає.

Але не варто втрачати надію. Авторитетний інсайдер Еван Бласс має певні припущення. Саме його інформація майже завжди стовідсоткова.

Важливо: Смартфон Google Pixel 4 надійшов у продаж до офіційного анонсу

У своєму Твітері Бласс повідомив, що презентація нових "пікселів", пройде 15 жовтня 2019. Раніше в мережі з'являлася інформація про те, що прем'єра смартфона може відбутися все ж у жовтні.

15 жовтня 2019 – вважають офіційною датою презентації Pixel 4
15 жовтня 2019 – вважають офіційною датою презентації Pixel 4

Минулоріч новинки серії Pixel представили 9 жовтня, а в продажу вони з'явилися менш, ніж через десять днів. Саме тому, можна припустити, що новинки Pixel з'являться у продажу вже до кінця жовтня 2019.

Раніше Google офіційно опублікувала офіційний рендер з фрагментами Google Pixel 4, а 10 вересня в мережі з'явилися якісні знімки смартфонів Pixel 4 XL в чорному і білому корпусах.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Google Pixel
Джерело: Техно 24
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