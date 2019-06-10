Дата виходу гри Cyberpunk 2077 та новий трейлер

Гра Cyberpunk 2077 – одна із найбільш очікуваних блокбастерів. Під час конференції Microsoft на E3 2019 розробники з CD Projekt RED показали новий трейлер проекту та оголосили довгоочікувану дату виходу.

Дата виходу. Однак оголошення дати релізу виявилося вкрай незвичайним: в якості одного з персонажів гри на екрані з'явився Кіану Рівз, а потім актор власною персоною вийшов на сцену і оголосив дату виходу рольового бойовика.

Читайте також: Sony оголосила дату виходу фільму Uncharted: деталі

Cyberpunk 2077 випустять 16 квітня 2020 року на PC, PS4 та Xbox One.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Ціна. В Steam вже можна оформити попереднє замовлення гри за 899 гривень.

Приємні бонуси. Крім того, в магазині GOG можна придбати бандл, в який входять Cyberpunk 2077 і всі частини "Відьмака", включаючи GOTY-видання Wild Hunt і "Кровну ворожнечу".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно