Дата виходу гри Cyberpunk 2077 та новий трейлер

197 Читать новость на русском
Cyberpunk 2077: дата виходу та трейлер
Cyberpunk 2077: дата виходу та трейлер / Скріншот з відео

Гра Cyberpunk 2077 – одна із найбільш очікуваних блокбастерів. Під час конференції Microsoft на E3 2019 розробники з CD Projekt RED показали новий трейлер проекту та оголосили довгоочікувану дату виходу.

Дата виходу. Однак оголошення дати релізу виявилося вкрай незвичайним: в якості одного з персонажів гри на екрані з'явився Кіану Рівз, а потім актор власною персоною вийшов на сцену і оголосив дату виходу рольового бойовика.

Читайте також: Sony оголосила дату виходу фільму Uncharted: деталі

Cyberpunk 2077 випустять 16 квітня 2020 року на PC, PS4 та Xbox One.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Ціна. В Steam вже можна оформити попереднє замовлення гри за 899 гривень.

Приємні бонуси. Крім того, в магазині GOG можна придбати бандл, в який входять Cyberpunk 2077 і всі частини "Відьмака", включаючи GOTY-видання Wild Hunt і "Кровну ворожнечу".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Забруднення річки Рось хімікатами: у Білій Церкві та Умані припинили водопостачання
сьогодні
2483
Теги: Техно Ігри CD Projekt
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
9 червня 22:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2477
Скандал з Huawei: найважливіші події
9 червня 19:15 Скандал з Huawei: найважливіші події
Анастасія Можаровська 2669
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1859
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
1863
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
5 червня 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
Анастасія Можаровська 1635
Новини
Більше новин
Залиште відгук