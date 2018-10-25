Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged

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Dell оновила лінійку ноутбуків Rugged
Dell оновила лінійку ноутбуків Rugged / Фото: прес-служба

24 жовтня компанія Dell представила нову лінійку ноутбуків Rugged. Це нові моделі Dell Latitude 7424 Rugged Extreme та Dell Latitude 5424 і 5420, які гарантують безпеку та міцність пристрою.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Однією з найбільших переваг новинок є їхня стійкість до ударів. Крім того, пристрої отримали удосконалену систему захисту і безпеки. Так, увійти у систему користувач зможе за допомогою функції розпізнавання осіб Windows Hello.

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Працюють нові моделі на 4-ядерних процесорах нового покоління Intel з графічними чіпами AMD. Окрім того, новинки отримали потужне рішення щодо активного охолодження.

Dell Rugged

Ноутбуки мають стійкість до ударів

Також нова лінійка Rugged отримала FHD-дисплей з поліпшеною чіткістю, розширеною кольоровою гамою і підвищеною яскравістю (1000 ніт).

Ноутбуки оснащені і потужною батареєю, яка забезпечує до 14 годин автономної роботи. Крім того, в комплекті йдуть подвійні батареї з зарядкою, що збільшує час роботи пристрою.

Dell Rugged

При цьому ноутбуки дивують компактністю 

Ще однією перева7гою новинок є їхня компактність – так Latitude 5420 Rugged став на 22% легшим і тоншим, ніж попередники, при зберіг властиву цим моделям міцність, універсальність і гнучкість.

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Теги: Техно Ґаджети Dell ноутбук
Джерело: 24 Канал
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